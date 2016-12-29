Липецкие спасатели вытащили пса из ямы

29 декабря оперативному дежурному Управления по делам ГО и ЧС Липецка на телефон Службы спасения «112» поступило сообщение от сотрудниц дошкольного учреждения по улице Рудный переулок.

Продолжительный лай собаки, доносящийся из заброшенного здания насосной станции по-соседству, беспокоил детей, играющих на детской площадке. Выяснилось, что животное находится довольно глубоко и достать его без приспособлений не представляется возможным. По указанному адресу выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда Виктора Евдокимова, которая обнаружила собаку в подвале на глубине более 3-х метров. С помощью лестницы спасатели извлекли четвероногого.