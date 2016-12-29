Три липецкие школы вошли в сотню лучших организаций страны

На этот раз отличились лицей № 66, школы № 72 и № 61.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, три муниципальных общеобразовательных учреждения вошли в число 100 лучших предприятий и организаций России. Лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова, школы № 72 им. Героя РФ Ф.Г. Гануса, № 61 им. М.И.Неделина стали лауреатами Всероссийского конкурса "100 лучших предприятий и организаций России-2016" и обладателями почётных дипломов победителя и памятных статуэток конкурса.Организатор конкурса – Международный Форум «Инновации и развитие». Конкурс учрежден с целью поощрения достижений в инновации и развитии предприятий и организаций Российской Федерации и проводится в целях содействия развитию предприятий и организаций России, повышению эффективности и качества их работы, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов предприятий и организаций Российской Федерации.