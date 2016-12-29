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НовостиОбщество

Добринцы получили к новому году обновленный Детский парк

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29 декабря 2016 г., 14:09
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Добринцы получили к новому году обновленный Детский парк

В канун новогодних торжеств в парке завершили установку игрового и спортивного оборудования.

Как сообщил глава сельского поселения Добринский сельсовет Николай Чижов, общая стоимость работ по благоустройству общественного места отдыха составила два миллиона рублей. 

В рамках первого этапа модернизации на территории парка установили детское игровое оборудование, пластиковые многоуровневые горки, восемнадцать декоративных лавочек, щит для игры в стритбол, «городок» современных уличных тренажеров, качели, песочницы и мини-горки. Второй этап модернизации начнется следующей весной. На это время запланирован завоз речного песка на игровые площадки, устройство дополнительных асфальтированных дорожек, монтаж декоративного ограждения по всему периметру парка. Также в парке станет светло в темное время суток, для этого здесь установят мощные светильники.

В ближайших планах сельсовета – провести реконструкцию фонтана, со временем на месте его бывшей чаши сделать «пешеходный» аналог, сообщает администрация Добринского района. 
Теги новости: парк
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29 декабря 2016 г., 14:36
ВСЕ ДОБРИНКА И ДОБРИНКА А КОГДА ЖЕ В С ДОБРОЕ БЛАГОУСТРОЯТ ПАРК ДУМАЮ ЧТО НИКОГДА
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