Добринцы получили к новому году обновленный Детский парк

В канун новогодних торжеств в парке завершили установку игрового и спортивного оборудования.

Как сообщил глава сельского поселения Добринский сельсовет Николай Чижов, общая стоимость работ по благоустройству общественного места отдыха составила два миллиона рублей.В рамках первого этапа модернизации на территории парка установили детское игровое оборудование, пластиковые многоуровневые горки, восемнадцать декоративных лавочек, щит для игры в стритбол, «городок» современных уличных тренажеров, качели, песочницы и мини-горки. Второй этап модернизации начнется следующей весной. На это время запланирован завоз речного песка на игровые площадки, устройство дополнительных асфальтированных дорожек, монтаж декоративного ограждения по всему периметру парка. Также в парке станет светло в темное время суток, для этого здесь установят мощные светильники.В ближайших планах сельсовета – провести реконструкцию фонтана, со временем на месте его бывшей чаши сделать «пешеходный» аналог, сообщает администрация Добринского района.