В первый день 2017 года в Липецкой области тепло и сыро

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января облачно с прояснениями, слабые моросящие осадки, в отдельных районах с мокрым снегом, местами туман и гололедно-изморозевые отложения.

Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, при прояснениях до -10, днем от 4 градусов мороза до 1 тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабые моросящие осадки, днем без осадков, местами туман, гололед. Температура ночью 3-5 мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.

1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году — 31 градус мороза.