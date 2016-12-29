Чем удивить гостей в Липецке?

﻿Новые туристические маршруты открывают город с неожиданной стороны.

Внутренний туризм в России продолжает набирать обороты. Провести идеальные культурно-познавательные выходные или даже целый отпуск прекрасно можно и в Липецке.

В нашем городе есть что посмотреть. В рамках декады туризма, которая прошла в Липецкой области в октябре, в Липецке было презентовано четыре туристических маршрута: «Липецк курортный», «Липецк – город металлургов» и «Липецкий калейдоскоп» (автобусные экскурсии), а также пешая экскурсия «Квестория о Липецке».

В преддверии Нового года GOROD48 подробно рассказал обо всех маршрутах, а теперь мы хотим напомнить о самых ярких моментах этих прогулок по Липецку, об изюминках каждого из четырёх мини-туров по нашему городу.

«Липецк курортный»

Маршрут «Липецк курортный» приглашает гостей проделать путь, очень популярный в позапрошлом столетии – от железнодорожной станции к Нижнему парку.

Липецкий железнодорожный был спроектирован в 1970-х архитектором Л.Н.Сывеньким. Сегодня вокзал является одной из главных архитектурных достопримечательностей города. Футуристическое здание - олицетворение авангарда в советской архитектуре. Вокзал — как мини-музей. Он знаменит своими скульптурами, в том числе фигурами дамы и кавалера у фонтанчика с минеральной водой, фигурами, гербом и декоративной композицией с паровозиком по мотивам романовской игрушки.

Вторая остановка на маршруте «Липецк курортный» - Христорождественский кафедральный собор. Собор был построен по указу императрицы Екатерины Алексеевны, его строительство завершилось в 1842 году. Считается, что архитектором храма был Николай Львов — автор Невских ворот Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Вниз от площади Ленина-Соборной по Петровскому спуску находится Обелиск Петру Первому. Он был установлен ещё в 1839 году по инициативе и полном финансировании имеющего липецкие корни купца I гильдии Павлом Небученовым в 1839 году «в память об открытии им в Липецке в 1700 году минеральных источников и устройстве чугуноплавильных и железоделательных заводов».

Ещё одна достопримечательность на маршруте «Липецк курортный» - Дом-музей Плеханова, где воссоздана городская дворянская усадьба XIX века: там представлен быт поместного дворянства Липецка, посетители музея могут побывать в столовой, гостиной и детской, увидеть вещи середины 19-го века. Также работает тематическая выставка, посвящённая революционной деятельности нашего знаменитого земляка, показывающая его путь от народничества к марксизму.



На маршруте и одна из самых главных и красивых улиц Липецка — улица Ленина, в прошлом — Дворянская. Улица славится своими историческими и архитектурными объектами.

Там находятся Липецкий областной краеведческий музей - он был основан в 1909 году. В 2013 году там открылась экспозиция «Пётр I на Липецкой земле». Центральное место в экспозиции занимает реконструкция кузницы XVIII века с восковой фигурой царя-реформатора. Посетители смогут увидеть макет путевого дворца Петра I, сгоревшего в пожаре 1806 года, уменьшенную копию одного из судов первого Российского флота, реконструкцию жилой комнаты путевого дворца Петра в Липецке.

Дворец бракосочетаний также известен как Дом купца Русинова. В первой половине 19-го века там была усадьба княгини Волконской, в котором была даже собственная обсерватория. Купец Русинов купил барский дом после смерти княгини.

Липецкий областной художественный музей, известный как «Дом Губина», тоже располагается на главной улице исторического центра города. Предположительная дата его строительства, - 1833-1837 годы. Здание выстроено в стиле классицизм, оно являлось частью городской усадьбы и стоит на фундаменте дома, принадлежавшего липецкой ветви Пушкиных со стороны матери. Считается, что именно в этом доме в 1837 году останавливался будущий император Александр II и его воспитатель, поэт В.А. Жуковский, сопровождавший наследника престола в путешествие по России.

Дом мастера, который сегодня является филиалом этого музея, известен как Дом Вежлинского или Дом аптекаря. Он расположен в здании, которое было построено в 1910 году в стиле модерн по проекту тамбовского епархиального архитектора В.И. Фреймана для провизора В.К. Вяжлинского. С 1919 по 1922 годы в доме жила семья врача Николая Симоновича, его не раз посещали известные художники.

В этом году ко Дню города в Липецке в Нижнем парке появился Путевой дворец Петра Первого. Считается, что дворец был сооружен в конце 17-го века и до начала 19-го века стоял в сквере Барышева (Сталина). В 1806 году дом Петра сгорел.

Память Петра Первого в Липецке увековечена на одноимённой площади — площади Петра Великого. Сегодня это едва ли не главный символ Липецка. Памятник Петру I был установлен в 1996 году и приурочен у 300-летию русского флота. Кстати, тогда это была площадь Карла Маркса. Авторы памятника - скульпторы В. М. Клыков, А. Е. Вагнер; архитектор С. А. Сошников.

Рядом с площадью - «Унион» - ныне Концертный зал имени Тихона. Здание построено в «кирпичном» стиле в последней четверти ХIХ века. Впервые в документах оно упоминается в 1893 году, когда его владельцы братья Николай, Иван и Василий Сидоровы подали прошение об утверждении проекта на ремонт и исправление принадлежащего им дома «по Старобазарной площади против Курзала Липецких Минеральный вод»

Липецкие минеральные воды имеют более чем двухсотлетнюю историю. По преданиям, местный источник минеральных вод был открыт самим императором Петром I. При нём провели первые исследования состава воды. А с 1805 года в Липецке по указу Александра I был основан курорт, который работает и сейчас.

По аллеям местных парков в разное время гуляли историк Николай Карамзин, дипломат Александр Грибоедов, поэт Пётр Вяземский. Бывал здесь и капитан Юрий Лермонтов вместе со своим отцом. В 1837 году Липецкий курорт посетил наследник престола Александр II в сопровождении замечательного русского поэта Василия Жуковского.

На курорте по-прежнему работает санаторий «Липецк». А ещё липецкую минералку можно совершенно бесплатно попробовать из специального фонтанчика.

«Липецк – город металлургов»

Если история «Липецка курортного» идёт с 1805 года, то Липецк металлургический был известен ещё на 100 лет раньше.

В 1703 году Пётр Первый заложил здесь заводы, а также металлургическую и оружейную мануфактуры для снабжения воронежских верфей и кораблей железом и пушками. Сегодня Липецк известен в России и за рубежом как крупный производитель стали и проката, а Новолипецкий комбинат является флагманом отечественной металлургии.

Начало маршрута «Липецк – город металлургов» – Липецкий областной краеведческий музей, в котором действует экспозиция, посвященная металлургии. Петр Первый представлен как обычный кузнец, у наковальни, рядом с горном, в фартуке. Там же можно увидеть чугунную плиту с отпечатком ладони самого Императора Петра I.

Всего в нескольких сотнях метров от краеведческого музея расположена Древне-Успенская церковь некогда Паройской пустыни – мужского монастыря, упраздненного еще в XVIII веке. Паройская пустынь, каменный храм Успения Пресвятой Богородицы, также как и стоявшая рядом деревянная церковь «Живоносный источник» упоминаются в архивных документах самого начала XVIII века, но появилась Пустынь раньше – как минимум в конце XVII века. Строительство так называемого нижнего металлургического завода как раз велось неподалеку от монастыря. Сейчас здесь действует Свято-Успенский монастырь, а существующий здесь с незапамятных времен источник считается целебным, то есть - святым.

Путевой дворец Петра I есть и на этом маршруте. Сегодня дворец по сути - это мужицко-крестьянская изба 19-го века. В путевом дворце можно увидеть 58-пушечный метровый макет корабля «Гото Предестинация», который изготовил Виктор Косырев, красивую резную деревянную мебель, собрание законов с 1649 года, прялку, ткацкий станок, исторические чертежи Путевого дворца - их оригиналы хранятся в архиве в Санкт-Петербурге.

Кроме того, туристы смогут побывать в музее НЛМК, где собраны экспонаты разных эпох, от макета первой домны предприятия, которая появилась здесь боле 80 лет назад, до современной продукции. В макетах и фото запечатлена вся история липецкой металлургии, например, здесь можно увидеть фото и личные вещи металлургов, уходивших на фронт и вернувших на родное предприятие.

«Квестория о Липецке»

Квест – это приключенческая игра. Маршрут «Квестория о Липецке» рассчитан на пешую экскурсию по историческому центру города и объединяет в себе элементы классической экскурсии и игры. Это тур по Липецку, который особенно понравится школьникам, но и взрослые от него в восторге!

Участники экскурсии, которая стартует от Липецкого музея декоративно- прикладного и народного искусства, оказываются в ситуации, в которой перед ними стоит общая цель — поиски интересных городских объектов и раскрытие их тайн. Каждый из участников получает свою роль в этом путешествии к определенной цели через преодоление неких условных трудностей и решение загадок.

Таким образом, у экскурсии берется определенная тема, заранее составленный маршрут. У квеста – головоломки, загадки, активность участников. На старте команды получают различные задания, шифры к которым находятся на липецких мемориальных досках, памятниках и монументах – в том числе и тех самых, о которых рассказывают два предыдущих маршрута.

Квест-экскурсия «Загадки Липецка» в увлекательной форме откроет массу тайн городп. Экскурсия-игра начинается с того, что в Липецке группа исследователей устанавливает, что путешествия во времени и временные дыры — не фантастика, а реальность. Но внезапно на базе ученых случился пожар, а сама группа таинственно исчезает. От нее осталось только обгоревшее письмо. Участникам квеста придется выяснить причину происшествия и найти исследователей.



Каждая квест-команда получает двух сопровождающих: гида и специалиста. Второй опережает группу и оставляет задания, а первый — рассказывает экскурсантам о достопримечательностях города и дает по две подсказки на каждый из девяти этапов.



Протяженность маршрута составляет около пяти километров, он пролегает по центральной и исторической части города.

«Липецкий калейдоскоп»

Этот автобусно-пешеходный маршрут тоже очень интерактивный и рассчитан он, в первую очередь, на детей.

Туристы смогут узнать о том, как возник российский флот, посидеть на «стуле Петра Великого», который отличался своим исполинским ростом, покормить мартышек, познакомиться с белым павлином, черным ягуаром и розовым фламинго в Липецком зоопарке. А затем в Музее МЧС и пожарной охраны ощутить себя настоящим спасателем, который в любой момент готов отправиться на помощь. В завершение - увлекательное путешествие во времени (в Средневековье), где научат ковать латы и сражаться на мечах.

Путевой Дворец Петра 1 в Нижнем парке воссоздавали по точным чертежам, привезенным из Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. Домик Петра был отмен на первых плана города. Он располагался на Вознесенской Старобазарной площади. Дворец монарха представляя собой «деревянный двор на каменном фундаменте о трёх покоях и самой простой архитектуры. Дом не более 6 сажен в длину и 5 – в ширину. В каждой комнате по три окна рядом; крыльцо передних сеней сделано из плитняка… Под всем домом погреба с лишком на два аршина… Строение всё из дубового и соснового леса…Внутри комнат нет никаких украшений – роскошь, кажется не прикасалась к стенам их».

Недалеко от скромных покоев императора - Липецкий зоопарк. Он входит в 20 лучших зоопарков России, там представлено 320 видов или 3,5 тысячи экземпляров животных. На его территории есть пруд, «сад цветов», «зимний сад», контактный зоопарк.

На маршруте так же несколько музеев. Краеведческий музей - один из старейших в Центральном Черноземье. Здесь собрано 200 тысяч экспонатов – памятников истории. Среди экспозиций: «Пётр I на Липецкой земле» - она посвящена истории Липецкого края в конце XVII-первой четверти XVIII веков и роли Петра I и его соратников в развитии нашего региона и зарождении города Липецка. Экспозиция «Слепой музыкант» рассказывает об истории создания музыкальных инструментов, начиная от русских народных шумовых до современных классических: духовых, струнных щипковых, смычковых и клавишных. Посетители музея могут не только ознакомиться со всеми видами музыкальных инструментов, но и услышать их звуковые особенности.

На выставке «Мы родом из детства» можно увидеть игрушки, которые держали в руках наши прабабушки и прадедушки и игрушки современных детей, познакомиться с образом жизни крестьянских и городских детей нашего края конца 19 века, увидеть школьные учебники и тетради 30-50 г.г. прошлого столетия. «Литературная гостиная» расскажет детям о русских писателях и литературных деятелях, которые связаны с Липецким краем. Так, села Кореневщино и Капитанщино являются прародиной А.С. Пушкина, в дервне Кропотово было родовое имение Лермонтовых, в селе Урусово родилась А.П. Бунина, бывали здесь В.А. Жуковский, И.С.Тургенев и Л.Н. Толстой, последние дни жизни которого также прошли на Липецкой земле. А «Природа Липецкого края» поведает о растениях и животных, встречающихся на территории нашего региона, в том числе 14 видов растений и 28 видов животных, занесённых в Красную книгу Липецкой области.

В залах Музея МЧС установлены электрифицированные стенды, макеты, коллежи и витрины, наглядно отражающие историю, традиции и современные средства противопожарной защиты. Музей функционирует с декабря 1989 года, ежегодно его посещают около 9 тысяч человек.

В числе экспонатов - раритеты пожарной техники, реликвии Великой Отечественной войны, ценные исторические материалы, копии документов и многое другое. Здесь же выставлены находки времен войны, найденные на территории области и обезвреженные пиротехниками: каска, уже изрядно поеденная ржавчиной, пулеметы, штыки винтовок и многое другое. Есть и немецкое вооружение - сохранившаяся саперная лопатка, фляжка.

Обзорная экскурсия сочетается с демонстрацией учебных фильмов по противопожарной тематике, проведением викторин, знакомством с пожарной техникой в депо пожарно-спасательной части №6.

В Музее живой истории, который открылся в 2013 году, каждый проведет время в средневековье. Во время интерактивной лекции можно познакомиться с историей средневекового костюма и славянского оружия, рукоделия и кухни. Все экспонаты на выставке можно не просто брать в руки, но и примерить, и даже сделать селфи в образе древнего воина - металлических шлеме и кольчуге. Кроме того, здесь же можно научиться и древним ремеслам - самому попробовать сделать кольца для кольчуги из обычной проволоки или научиться гончарному мастерству. Музей на средства муниципального гранта создали на базе дома творчества «Октябрьский» реконструкторы из клуба «Северный берег».

Заказать экскурсии по всем четырём липецким маршрутам: «Липецк курортный», «Липецк – город металлургов», «Липецкий калейдоскоп» и «Квестория о Липецке» можно в МАИТУ «Мой город Липецк» 398059 г. Липецк ул. М.Горького, 10, Ярославина Анна Викторовна т. 558-966, +7 800 301 13 61.