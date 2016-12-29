Супершколу Липецка начинают обживать техникой на 14 млн рублей

В учреждении будет дорогой спортзал и 3D-лаборатория.

Департамент образования администрации Липецка объявил серию государственных закупок на приобретение товаров для строящейся в 29 микрорайоне школы. В общей сложности сумма тендеров превышает 14 млн рублей.В 2017 году в учреждение образования поступит, кажется, все, что необходимого для успешного освоения гранита наук. В школу 29 микрорайона покупают учебно-лабораторное и демонстрационное оборудование, учебно-наглядные пособия и приборы для кабинетов географии, биологии и экологии, для кабинета истории и обществознания, кабинетов русского языка и литературы, иностранного языка, для кабинетов столярного и слесарного дела, кабинетов начальных классов, информатики и математики, для изучения основ робототехники, для лаборатории 3D моделирования и прототипирования. Помимо этого, в школе установят несколько музыкальных центров, мебель, спортивное оборудование для тяжелой атлетики, теннисный стол и снаряды для спортивной гимнастики, 33 модульных дивана, купят шашки и шахматы.Самыми дорогими приобретениями станут комплекты аэробных тренажеров — эллипсоиды и беговые дорожки (общая стартовая сумма — 1 075 000 рублей) и 3D-лаборатория стоимостью в 900 000 рублей.Тендеры на поставку оборудования намечены на ближайший месяц. При успешном завершении торгов на понижение необходимое поступит в школу к маю 2017 года. Все приобретения оплатит бюджет Липецка.Напомним, что стоимость новой школы на улице Коцаря для учреждений образования Липецка — своеобразный рекорд. В ходе торгов начальную стоимость в 546 174 303 рубля не удалось уменьшить ни на копейку. Новую школу планировали сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Известно, что учебное учреждение в 29 микрорайоне Липецка будет носить имени Героя России, летчика местного авиацентра Олега Пешкова.Впрочем, по вопросу стоимости проекта со школой имени Олега Пешкова может поспорить задумка администрации Задонского района. Чиновники подсчитали, что школа на 800 учащихся с бассейном в Задонске обойдется бюджету района в 548 139 565 рублей. Торги на выполнение проекта наметили на вторую половину января.