Липчан зовут на сцену

Благодаря перфомансу, видеоролику или открытке можно стать участниками спектакля "Изрядный Сирокко".

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, обычные липчане смогут сыграть в спектакле "Изрядный Сирокко" в театре Толстого 8 января.Среди самых активных зрителей театр объявил творческий конкурс, в ходе которого необходимо выполнить два задания: привести максимальное большее количество друзей на вечерние спектакли со 2 по 8 января и в любой форме сделать новогоднее поздравление театру (видеоролик, открытка, перфоманс - все зависит от вашей фантазии).По итогам конкурса будут выбраны 2 победителя, мужчина и женщина, которые станут участниками спектакля "Изрядный Сирокко" 8 января, сыграют в эпизоде одной из сцен спектакля вместе с артистами театра.Напомним, 2 января в академическом театре драмы им. Толстого состоится премьера спектакля "Изрядный Сирроко".