В Липецкой области обнаружили 88 свалок

Пожаловаться на свалки можно будет онлайн.

Как сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Липецкой области, в этом году в результате действий Управления Росприроднадзора по Липецкой области было выявлено 88 мест несанкционированного размещения отходов на площади 997 м2, из которых 78 на площади 928 м2 – ликвидировано. Сведения о свалках, расположенных на территориях не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, были направлены в соответствующие органы власти для принятия решения. В Управлении постоянно функционирует телефон «горячей линии» 8-905-179-97-94, по которому можно сообщить о нарушениях природоохранного законодательства, в том числе о несанкционированных свалках.Напомним, премьер-министром Дмитрием Медведевым на заседании президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден паспорт проекта «Чистая страна». Ключевая цель проекта — уменьшить экологический ущерб от захоронения твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами «накопленного вреда» окружающей среде.Глава Минприроды Сергей Донской объявил, что одним из элементов контроля за работой по ликвидации свалок станет формирование общественной информационной системы, где каждый человек сможет сообщить о местах несанкционированного размещения отходов. Ввод системы в эксплуатацию планируется с 2017 года.