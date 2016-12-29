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НовостиОбщество

Дилер иномарок в Липецке признан банкротом

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29 декабря 2016 г., 12:50
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Дилер иномарок в Липецке признан банкротом

Компанию ждет ликвидация.

Арбитражный суд Липецкой области решил признать ООО «ДВС-Авто» несостоятельным. Рядовым липчанам компания знакома как скандальный дилер автомобилей марки Kia.

Процесс банкротства «ДВС-Авто» был запущен их преемниками в вопросе представительства Kia на рынке Липецка компанией «Ринг С». Именно эта организация спасли репутацию автоконцерна и обеспечила получение авто заждавшимся покупателям. Спустя пору недель после подачи иска на банкротство «ДВС-Авто» на внеочередном собрании решилось на ликвидацию.

Как указано в решении суда, должнику выставили счета на 16,8 млн рублей. Эта сумма подтверждена решениями Арбитражного суда Воронежской области. Там разбирали в общей сложности 26 исков. Предъявленный долг — неподъемная для банкротящего дилера ноша. В компании нашли имущества на 795 543 рубля, плюс к этому под арестом находятся 463 наименования на 1,4 млн рублей.

ООО «ДВС-Авто» получило широкую, но негативную, известность в связи с ситуацией, сложившейся в Липецке прошлым летом. К журналистам обратились покупатели автомобилей «Киа», договор на поставки которых был заключен с дилером автоконцерна в Липецке «ДВС-Авто». В долгом ожидании остались порядка трех десятков семей.

В компании «ДВС-Авто» задержку с поставками объясняли внутренними бюрократическими проблемами, связанными с передачей бизнеса. В итоге в суды Липецкой области было подано порядка двух десятков исков. Покупатели требовали расторжения договора (поставки авто), выплаты пени, штрафов и компенсации морального вреда.

В ситуацию, которая подпортила репутацию компании KIA, вмешался воронежский бизнес. Предприятие «Ринг С» взяло на себя обязательство передать покупателям «пропавшие» автомобили за свой счет. Липчанам начали вручать ключи от купленных еще летом иномарок в конце октября. В итоге, покупатели оказались в двойном плюсе: у них на руках и автомобили, и решения суда на возмещение практически полной стоимости покупки.
Теги новости: Банкротство, суд, авто
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