Цены на такси в Липецке вырастут почти в два раза

Диспетчерские службы такси озвучили стоимость поездок в каникулы.

Несмотря на то, что предновогодние и новогодние тарифы для такси находятся вне закона, русский человек всегда найдет, как заработать на нуждах ближнего. Так, диспетчерские службы и получающие у них заказы на услуги частные извозчики уже озвучили стоимость новогодних поездок в Липецке. Они указаны в мобильных приложениях серии организаций.По информации одной из служб заказа такси, поездка по маршруту, например, площадь Космонавтов — проезд Сержанта Кувшинова (19 микрорайон) сейчас обойдется в 115 рублей. А предварительный заказ через мобильное приложение на такую же поездку 31 декабря обойдется на 10 рублей рублей.Самый значительный рост цен на такси в Липецке ожидается с полуночи 1 января по 3 января. Поездка по названному маршруту обойдется как минимум в 200 рублей. Это стоимость вызова автомобиля по предварительному заказу. По факту, как говорят и сами водители, и пассажиры, эту сумму можно умножать еще раза в полтора. Здесь скажется ряд факторов: малое число машин на «линии», желание клиента добраться в новогоднюю ночь как можно скорее до пункта назначения и, соответственно, конкуренция среди заказов. Причем накинутые сверху пару червонцев не гарантируют заказчику скорой подачи транспорта. Бывалые советую сразу увеличивать плату на сотню-другую.Напомним, что цены на такси в Липецке и регионе отслеживает областное управление потребительского рынка и ценовой политики. Но это касается только тех автомобилей, которые оборудованы таксометрами. Если за водителем с таким аппаратом заметят нарушение и увеличение цены проезда, то ему грозит штраф до 50 000 рублей. Контроль за иными перевозчиками вести сложнее, но если вы уверены в том, что с вас незаконно требуют слишком крупную сумму, то чиновники советуют взять чек с описанием маршрута и стоимости.