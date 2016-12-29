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НовостиОбщество

«Шампанское не пьем, улыбаемся и пашем»

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29 декабря 2016 г., 11:27
639
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«Шампанское не пьем, улыбаемся и пашем»
Фото: myklad.org

Липчанка раскрыла секреты съемок новогодних «огоньков» на ТВ.

Визажист и гример из Липецка Татьяна Петрова уже несколько лет трудится в сфере кино и телесъемок в Москве. За шесть лет талантливая девушка отдала немало сил, пожалуй, самой напряженной поре в работе телевидения — времени подготовки к новогодней ночи. Липчанка согласилась поделиться с GOROD48 тайнами создания новогодних «огоньков».

- Новогодние шоу начинают снимать с 20-х чисел ноября и до середины декабря. Дальше всё отснятое отправляют на монтаж. Программа делится на два блока: то, что мы видим по ТВ до Нового года и то, что уже идет после курантов. Съемка одного блока обычно занимает порядка недели. График работы в эти дни складывается разный, но чаще всего первая команда «Мотор!» звучит около 8 утра, а последняя тогда, когда все закончим. Иногда приходится практически жить в студии, - делится подробностями нелегкого труда Татьяна.

По наблюдениям Татьяны артистам очень нравится принимать участие в новогодних съемках. Звездам экрана по душе всем вместе сниматься общие сцены. Хоть весь процесс работы и труден, на площадке царит атмосфера дружного коллектива. А для того, чтобы лично прочувствовать тонкости съемок новогодних «огоньков», стоит позаботиться заранее. Набор «зрителей» стартует далеко до начала съемочного процесса.

- Чтобы попасть на съемку в роли актера массовых сцен, достаточно просто зайти на сайты, которые занимаются набором на разные программы и фильмы. А вот оплата разная, она зависит от разных факторов. Предлагаю всем желающим приехать в гости в столицу летом и попробовать себя в этой роли и самим прочувствовать всю чудесную и волшебную атмосферу съемочного процесса! - советует липчанка.

Даже если вы и попали в массовку, это еще не гарантирует того, что вам посчастливится отведать шампанского и угощений со стола за счет телевидения. Здесь есть свои секреты: для участников съемок накрыты отдельные столы, которые не попадают в кадр.

- Конечно, у нас есть буфет, и есть перерывы, когда можно перекусить. Всегда на столах чай и кофе, много разных вкусностей! Ведь сытый человек-довольный человек. А на тех столах, что в кадре, стоит просто реквизит. Если честно, то буфет настолько щедрый, что есть с «рабочих» столов уже не хочется, - признается Татьяна Петрова.

Кстати, липчанка развенчала миф о том, что новогодние «огоньки» делаются спустя рукава: дескать, зритель «уже готов» и не заметит ляпов. На самом деле к кропотливому процессу монтажа подходят крайне ответственно. Иногда этот процесс занимает не одну ночь, все программы делаются на совесть. Стараются не допустить ляпов. Татьяна не без гордости говорит, что в ее сфере- грим и визаж, она за собой нестыковок не замечала.

- Несмотря на то, что новогодние «огоньки» - реально жаркая пора в нашей работе, я очень люблю это время. Работать со «звездами» всегда приятно, человеческий фактор важен в любой сфере и отражается на конечном итоге сотрудничества, - резюмирует собеседница GOROD48.
Теги новости: Огонек, ТВ, съемка, секреты
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