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НовостиОбщество

В усадьбе липецкого марксиста прошла новогодняя ёлка для детей

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29 декабря 2016 г., 11:15
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В усадьбе липецкого марксиста прошла новогодняя ёлка для детей

Во флигеле Дома-музея Георгия Валентиновича Плеханова была проведена новогодняя ёлка для детей-инвалидов.

Организаторами проведения праздника выступили Липецкий филиал Всероссийского общества инвалидов и Липецкий областной краеведческий музей, в новогоднем мероприятии приняло участие 15 детей и 15 сопровождающих их лиц.

Детский праздник начался с небольшой экскурсии по Дому-музею Плеханова. Основной задачей экскурсии было знакомство ребят с творчеством выдающегося общественного деятеля, философа, публициста, нашего земляка, получившего всемирное признание. Кроме этого, дети получили возможность больше узнать об особенностях жизни и быта липецкой провинциальной дворянской усадьбы конца XIX века.

После интересной экскурсии праздник продолжился во флигеле, где состоялось праздничное чаепитие в русском стиле. Музыкальное сопровождение праздника обеспечила Липецкая филармония в лице Заслуженного артиста РФ Владимира Селявкина. Для детей были организованы творческие конкурсы, сообщает сайт областного краеведческого музея.

Теги новости: Плеханов,
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