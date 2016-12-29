Зимние рассказы американских авторов обсудили липчане

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В Библиотечно-информационном центре имени Евгения Смургиса собралась молодежь из книжного клуба «Литературные сезоны».

Очередная встреча прошла в предпраздничном настроении: вспомнили, почему в России есть и Старый, и Новый год, чем католическое Рождество отличается от православного, познакомились с историей новогоднего праздника на Руси, узнали, как празднуют Рождество и Новый год в других странах мира.Также на встрече прошла презентация сборника рождественских рассказов американских авторов «Пусть идет снег…», состоялось знакомство с нобелевским лауреатом Орханом Памуком и его романом «Снег». За чашкой чая обсудили «снежную и рождественскую тематику» в литературе и пришли к выводу, что чудеса в Новый год всё-таки случаются, если верить в них очень-очень сильно, сообщили Централизованной библиотечной системе Липецка.