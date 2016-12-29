Для детей с Сырского Рудника провели конфетную лотерею

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Сотрудники библиотечно-информационного центра «Рудничный» совместно с учащимися школы №6 подготовили и провели новогодний утренник для воспитанников студии раннего развития «Радуга» и дошкольников детского сада № 127.

В гости к малышам пришли Дед Мороз, Снегурочка, Мальвина, Буратино, Декабрь и Снежинка и вовлекли их в веселые игры и забавы. Дети вместе с главными героями – Дедом Морозом и Снегурочкой – водили хоровод, читали стихи, отгадывали загадки, играли в конфетную лотерею, сообщили в МУ «Централизованная библиотечная система Липецка»