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НовостиОбщество

Липецкого фермера обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями

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29 декабря 2016 г., 11:07
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Липецкого фермера обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннического получения главой КФХ субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение поголовья крупного рогатого скота в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.».

Преступление было совершено путем предоставления в областное Управление сельского хозяйства заведомо подложных документов о понесенных затратах.

В результате Управлению сельского хозяйства области был причинен имущественный ущерб в размере 561 849 рублей.

Аналогичные преступления обвиняемый совершил в 2013 г., причинив Управлению сельского хозяйства области имущественный ущерб в размере 952 575 рублей, в 2014 г.- на сумму 2 347 200 рублей и 546 188 рублей.

Деятельность мошенника была пресечена в результате оперативных мероприятий УФСБ России по Липецкой области.

Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществлялась прокуратурой области.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения заместитель прокурора области направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Теги новости: мошенничество
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АПК 48
29 декабря 2016 г., 12:17
Отстаньте от Евгения Ивановича!!! Очень порядочный человек, просто пошел вразрез с воровской шайкой из администрации и взамен получил "дело".
что где когда
29 декабря 2016 г., 11:30
а теперь вопрос какая фамилия у этого таланта?
рюриков
29 декабря 2016 г., 11:15
красиво разводил и все все не знали, не проверяли, дальше перечисляли. Кто ж такой, хозяйство не мелкое
Все комментарии (3)
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