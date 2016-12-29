Кадровый резерв администрация города формирует на конкурсной основе

Распоряжение «О проведении конкурса на включение в кадровый резерв администрации города Липецка» подписал глава города Сергей Иванов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, первый этап конкурса - прием документов от претендентов на муниципальные должности – уже стартовал и продлится до 18 января. С 19 января по 1 февраля 2017 года состоится конкурсный отбор претендентов на включение в кадровый резерв.

Конкурс проводится в рамках программы «Развитие муниципальной службы в городе Липецке на 2017 – 2022 годы» в целях подбора квалифицированных и компетентных кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации города.

Он осуществляется в форме конкурса поданных претендентами документов – об образовании, прохождении муниципальной службы, иной трудовой деятельности.

Прием документов ведут кадровые службы соответствующих структурных подразделений администрации города Липецка, для которых формируется резерв.

Необходимая информация, в том числе, о порядке и времени подачи документов размещена на сайте в разделе «Муниципальная служба» .