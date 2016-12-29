В областной юношеской библиотеке провели новогоднюю лотерею

«Хоровод новогодних чудес» - так называлась акция.

Сотрудники отдела обслуживания Липецкой областной юношеской библиотеки, в преддверии грядущих праздников решили создать особое новогоднее настроение своим читателям и пригласили их поучаствовать в лотерее «Хоровод новогодних чудес».

Каждый доставал из волшебного сундучка и зачитывал новогодние поздравления и пожелания. Волшебный петушок – символ наступающего 2017 года – узнавал, под каким знаком Зодиака родился читатель, и давал астрологический прогноз на новый год.