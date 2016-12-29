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НовостиОбщество

В областной юношеской библиотеке провели новогоднюю лотерею

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0
29 декабря 2016 г., 11:03
129
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«Хоровод новогодних чудес» - так называлась акция.

Сотрудники отдела обслуживания  Липецкой областной юношеской библиотеки, в преддверии грядущих праздников решили создать особое новогоднее настроение своим читателям и пригласили их поучаствовать в лотерее «Хоровод новогодних чудес». 

Каждый доставал из волшебного сундучка и зачитывал новогодние поздравления и пожелания. Волшебный петушок – символ наступающего 2017 года – узнавал, под каким знаком Зодиака родился читатель, и давал астрологический прогноз на новый год. 

Теги новости: конкурс, астрология,
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