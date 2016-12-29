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НовостиПроисшествия

Водитель «ЗиЛа» сбил насмерть 78-летнего велосипедиста и скрылся

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29 декабря 2016 г., 11:00
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Водитель «ЗиЛа» сбил насмерть 78-летнего велосипедиста и скрылся

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека, 2 погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 декабря в 22.45 на автодороге Липецк – Грязи 52-летний водитель «МАЗа» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Ладой-219010» по управлением 45-летнего мужчины. В результате водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован, а его пассажир от полученных травм скончался.

В Добринском районе в 9.55 на автодороге Паршиновка – Ровенка неустановленный водитель неизвестного автомобиля допустил наезд на 78-летнего велосипедиста, который от полученных травм погиб на месте. В результате оперативных действий сотрудников ГИБДД нарушителя задержали – им оказался 60-летний водитель «ЗиЛа».

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 851 нарушение ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, неиспользование ремней безопасности – 37, превышение скорости – 451, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 75.

Теги новости: авария, ДТП
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лютый
29 декабря 2016 г., 11:45
kld,
а ты чудак на букву М
kld
29 декабря 2016 г., 11:41
серфер, лютый, мухосранск - вы долб...бы!
Липецк-мухосранск
29 декабря 2016 г., 11:38
Какой нахер велосипед? Сугробы выше колен.
Все комментарии (5)
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