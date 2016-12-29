В пожаре на автостоянке могла загореться мясная лавка

За полгода это уже второй пожар на стоянке.
Об утренних событиях рассказала продавец мясной лавки, рядом с которой находилась выгоревшая дотла сторожка.
Женщина пришла на работу и увидела, как сторожка уже объята пламенем.
- Пожарные приехали очень быстро, - делится впечатлениями продавщица. – Огонь мог перекинуться на нашу лавку, но они сразу начали отбивать от нее и стоящей рядом машины огонь. После того, как потушили пожар, сразу проверили проводку нашего магазина. Очень отзывчивые и приятные люди. Очень им благодарна!
В результате пожара обгорела только часть стены магазина. А у припаркованного рядом с будкой «ВАЗ-2111» от высокой температуры лопнуло стекло, обгорели полка багажника, заднее крыло, крышка багажника, фонарь и бампер.
Примечательно, что за последние полгода в этом месте происходит второй пожар. 26 июля напротив сторожки выгорела «Мазда». Как и в прошлый раз во время пожара сторожа на месте не оказалось.
- Я припарковался напротив будки, - вспоминает сегодня один из автовладельцев. – Но сторож попросил поставить машину в другое место, так как здесь паркуется какая-то женщина. Как Бог отвел, ведь только недавно моя машина была в ремонте полтора месяца.
Причина пожара устанавливается.