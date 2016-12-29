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НовостиОбщество

В пожаре на автостоянке могла загореться мясная лавка

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29 декабря 2016 г., 10:51
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В пожаре на автостоянке могла загореться мясная лавка

За полгода это уже второй пожар на стоянке.

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Сегодня в 08.12 на улице 15 микрорайон у дома №18 загорелась будка охраны платной стоянки автомобилей, пламя тушили два пожарных расчета. В огне сгорела будка и был поврежден стоящий рядом с ней «ВАЗ-2111».

Об утренних событиях рассказала продавец мясной лавки, рядом с которой находилась выгоревшая дотла сторожка.

Женщина пришла на работу и увидела, как сторожка уже объята пламенем.

- Пожарные приехали очень быстро, - делится впечатлениями продавщица. – Огонь мог перекинуться на нашу лавку, но они сразу начали отбивать от нее и стоящей рядом машины огонь. После того, как потушили пожар, сразу проверили проводку нашего магазина. Очень отзывчивые и приятные люди. Очень им благодарна!

В результате пожара обгорела только часть стены магазина. А у припаркованного рядом с будкой «ВАЗ-2111» от высокой температуры лопнуло стекло, обгорели полка багажника, заднее крыло, крышка багажника, фонарь и бампер.

Примечательно, что за последние полгода в этом месте происходит второй пожар. 26 июля напротив сторожки выгорела «Мазда». Как и в прошлый раз во время пожара сторожа на месте не оказалось. 

- Я припарковался напротив будки, - вспоминает сегодня один из автовладельцев. – Но сторож попросил поставить машину в другое место, так как здесь паркуется какая-то женщина. Как Бог отвел, ведь только недавно моя машина была в ремонте полтора месяца.

Причина пожара устанавливается.
Теги новости: пожар
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Да ужжж
29 декабря 2016 г., 11:40
Кто то не захотел платить как платит большинство лохов в этом городе и обнаружил утром поврежденную свою машину, вот и пульнул коктейль молотова в сторожку! Когда до людей дойдет что все эти будки незаконны! Вместе мы сила! когда дойдёт до умов то?
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