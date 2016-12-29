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НовостиОбщество

На уборку снега выехало 89 единиц спецтехники

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0
29 декабря 2016 г., 10:47
7
413
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На уборку снега выехало 89 единиц спецтехники

Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта.

На борьбу со снегопадом в ночную смену вышло 60 единиц спецтехники, в их числе 4 привлеченных машины из других предприятий.

Как сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», еще с 9 вечера машины выехали на подметание и вывоз, а как только начался снегопад, несколько бригад было отправлено на обработку дорог пескосоляной смесью.

В настоящий момент в городе работает 89 единиц, включая 12 машин дорожников и энергетиков. Работа проводится по стандартным маршрутам, в том числе и в удаленных районах. Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта.
Теги новости: снегопад
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Ваши комментарии
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гной
29 декабря 2016 г., 12:17
Единственное место где видел спецтехнику это Соборная там все они и собрались! Вылизывают администрацию!!! А город хер бы с ним
сваток
29 декабря 2016 г., 11:57
Всю эту шайку вместе с Ивоновым и Королевым взять за уши и прогнать пешком по городу по ямом на дорогах по снегу а потом пощитать сколько выехало техники на уборку снега и в каком состоянии проезжая часть и пешеходка
хитрый
29 декабря 2016 г., 11:49
Во брешут жопы свои толстые подняли бы и проехали от ЛТЗ до центра через НЛМК 89 един техники выехали на них салярку бензин только списали!
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