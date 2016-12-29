На уборку снега выехало 89 единиц спецтехники

Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта.

На борьбу со снегопадом в ночную смену вышло 60 единиц спецтехники, в их числе 4 привлеченных машины из других предприятий.Как сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», еще с 9 вечера машины выехали на подметание и вывоз, а как только начался снегопад, несколько бригад было отправлено на обработку дорог пескосоляной смесью.В настоящий момент в городе работает 89 единиц, включая 12 машин дорожников и энергетиков. Работа проводится по стандартным маршрутам, в том числе и в удаленных районах. Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта.