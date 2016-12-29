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НовостиОбщество

Липецкую область лишили денег за ложь

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0
29 декабря 2016 г., 10:19
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Липецкую область лишили денег за ложь

Фонд содействия реформированию ЖКХ потребовал средства назад.

Фонд содействия реформированию ЖКХ опубликовал итоги проведения контрольных мероприятий реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также выполнения субъектами Российской Федерации условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации за 2016 год.

В ходе проверок были выявлены факты предоставления недостоверной информации в составе годовой отчетности за 2014 и 2015 годы По этой причине требования о возврате финансовой поддержки Фонда в размере 500 000 рублей предъявлены 12 регионам. В их числе и Липецкая область.

В тоже время в вопросе соблюдения сроков переселения липчан из аварийного жилья нарушений в 2016 году не отмечено.
Теги новости: ЖКХ, фонд, жилье
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Ваши комментарии
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ворье?
29 декабря 2016 г., 10:46
Ворье?
Ой-ой, целых 500 000 руб.потребовали назад.
29 декабря 2016 г., 10:40
Это смешная сумма для тех, где ворочают сотнями миллионов. Но как прецедент - это хорошо. Если в суде не оспорят.
Мимоходом
29 декабря 2016 г., 10:36
Это что за поддержка такая в 500 тыс. руб.?
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