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НовостиОбщество

Фотография липчанина признана одной из лучших в стране

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1
29 декабря 2016 г., 10:14
447
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Фотография липчанина признана одной из лучших в стране
Фото Юрия Сорокина

Подведены итоги конкурса «Дикая природа России — 2016».

Известный липецкий фотограф Юрий Сорокин получил специальный приз фотоконкурса «Дикая природа России — 2016». Творческое соревнование было объявлено журналом National Geographic.

Фото Юрия Сорокина победило в спонсорской номинации «Энергия жизни». Снимок липчанина носит название «„Марсианский“ пейзаж средней полосы».

В 2016 году в конкурсе National Geographic приняли участие более 55 тысяч снимков. Главный приз в размере 300 тысяч рублей получил мурманский фотограф Сергей Королёв за снимок «Туломские причуды». Он претендовал на победу в номинации «Пейзажи».

Выставка в Москве продлится до 14 января, после чего отправится в Петербург, а оттуда в тур по другим городам России.
Теги новости: Фото, конкурс
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