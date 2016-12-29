Фотография липчанина признана одной из лучших в стране

Фото Юрия Сорокина

Подведены итоги конкурса «Дикая природа России — 2016».

Известный липецкий фотограф Юрий Сорокин получил специальный приз фотоконкурса «Дикая природа России — 2016». Творческое соревнование было объявлено журналом National Geographic.Фото Юрия Сорокина победило в спонсорской номинации «Энергия жизни». Снимок липчанина носит название «„Марсианский“ пейзаж средней полосы».В 2016 году в конкурсе National Geographic приняли участие более 55 тысяч снимков. Главный приз в размере 300 тысяч рублей получил мурманский фотограф Сергей Королёв за снимок «Туломские причуды». Он претендовал на победу в номинации «Пейзажи».Выставка в Москве продлится до 14 января, после чего отправится в Петербург, а оттуда в тур по другим городам России.