Соцсети липчан стали зимней сказкой

Город проснулся с новогодним настроением.Липецк - город контрактов: то мы спешим с работы по лужам, то утром добираемся на работу по сугробам. Начавшийся вчера вечером снегопад превратил город металлургов к утру четверга, 29 декабря, в новогоднюю открытку. Белоснежные улицы, конечно, порадовали глаз липчан. Снимками зимнего праздничного убранства горожане активно делятся в социальных сетях. Кстати, по прогнозу синоптиков в этом году сохранятся отрицательные значения температуры воздуха, а, значит, новогодняя сказка может радовать Липецк вплоть до боя курантов.