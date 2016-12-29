Соцсети липчан стали зимней сказкой

Фото: www.instagram.com/arslanova_nina/

Город проснулся с новогодним настроением.

Лишь бы не растаял #Липецк #зима #снег Фото опубликовано Алексей Орешников (@aleksei_oreshnikov) Дек 28 2016 в 10:01 PST

Какая красота на улице, сказочная погода!)) Фото опубликовано Nina (@arslanova_nina) Дек 28 2016 в 8:31 PST

Сказочное утро в Липецке) Фото опубликовано Кристина (@chernousova.87) Дек 28 2016 в 9:24 PST

В Липецке флеш-моб-квест: найди свою машину! Фото опубликовано Олеся (@o.solomykina) Дек 28 2016 в 9:20 PST

Фото опубликовано София (@azarnaya_sofa) Дек 28 2016 в 9:44 PST

Липецк - город контрактов: то мы спешим с работы по лужам, то утром добираемся на работу по сугробам. Начавшийся вчера вечером снегопад превратил город металлургов к утру четверга, 29 декабря, в новогоднюю открытку. Белоснежные улицы, конечно, порадовали глаз липчан. Снимками зимнего праздничного убранства горожане активно делятся в социальных сетях. Кстати, по прогнозу синоптиков в этом году сохранятся отрицательные значения температуры воздуха, а, значит, новогодняя сказка может радовать Липецк вплоть до боя курантов.