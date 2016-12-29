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НовостиОбщество

Соцсети липчан стали зимней сказкой

Рекомендую
0
29 декабря 2016 г., 09:57
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Соцсети липчан стали зимней сказкой
Фото: www.instagram.com/arslanova_nina/

Город проснулся с новогодним настроением.

Липецк - город контрактов: то мы спешим с работы по лужам, то утром добираемся на работу по сугробам. Начавшийся вчера вечером снегопад превратил город металлургов к утру четверга, 29 декабря, в новогоднюю открытку. Белоснежные улицы, конечно, порадовали глаз липчан. Снимками зимнего праздничного убранства горожане активно делятся в социальных сетях. Кстати, по прогнозу синоптиков в этом году сохранятся отрицательные значения температуры воздуха, а, значит, новогодняя сказка может радовать Липецк вплоть до боя курантов.



Лишь бы не растаял #Липецк #зима #снег

Фото опубликовано Алексей Орешников (@aleksei_oreshnikov)


Какая красота на улице, сказочная погода!))

Фото опубликовано Nina (@arslanova_nina)



Сказочное утро в Липецке)

Фото опубликовано Кристина (@chernousova.87)





В Липецке флеш-моб-квест: найди свою машину!

Фото опубликовано Олеся (@o.solomykina)






Теги новости: Обзор, фото
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Ваши комментарии
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Достало
29 декабря 2016 г., 10:48
город контраКтов? может, контрастов? Наймите уже на работу учителя русского языка, хоть даже начальных классов, пусть проверяет!
ujcnm
29 декабря 2016 г., 10:37
Что за поганые камеры у людей. Даже такая красота отвратительно выглядит.
местный житель
29 декабря 2016 г., 10:32
Откапала машину, выехала на пол часа раньше на работу и удивление, а где постоянные пробки?
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