В праздничные дни пенсии доставят по особому графику

Доставка начнется 3 января.

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в январе 2017 года доставка пенсий и других социальных выплат, осуществляемых органами Пенсионного фонда Российской Федерации, будет проходить следующим образом.Доставка пенсий и других выплат жителям региона, получающим их через отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», будет осуществляться, начиная с 3 января 2017 года, согласно графику доставки пенсий и режима работы отделений связи.Жителя Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО «Сбербанк» 4 числа каждого месяца (дата доставки с 4 по 10 число) зачисление будет произведено 29 декабря. Далее в январе перечисление денежных средств будет производиться на счета кредитных учреждений по обычному графику.В январе следующего года пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. Почтовые отделения доставят ее вместе с пенсией за январь тем, у кого дата доставки пенсии с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Гражданам, получающим пенсии по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5000 рублей в январе будет производиться с 19 по 28 января 2017 года.Получателям пенсии через кредитные организации перечисление единовременной выплаты пройдет также после 13 января 2017 года.