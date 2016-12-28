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НовостиОбщество

Госжилинспекция проверила липецкие дворы на предмет уборки снега сосулек с крыш домов

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28 декабря 2016 г., 21:29
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Госжилинспекция проверила липецкие дворы на предмет уборки снега сосулек с крыш домов

11 управляющим компаниям выданы предписания на устранения различных нарушений.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, на днях были проведены проверки надлежащего содержания придомовой территории , а именно - очистка придомовой территории от снега, удаление сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов в г. Липецке.

Проверки проведены в отношении 39 управляющих организаций, обследовано 567 придомовых территорий. В ходе проведения проверок выявлено, что большая часть придомовых территорий содержится надлежащим образом. В отношении 11 управляющих организаций выданы предписания, которые находятся на контроле Госжилинспекции.

Госжилинспекция напоминает: лед на кровле — одно из самых опасных явлений, которое не редко становится причиной несчастных случаев. Интенсивное таяние снега и льда на крыше и резкие заморозки приводят к образованию огромных сосулек, которые при падении могут нанести серьезный вред здоровью. Первое, что нужно предпринять при возникновении такой опасности, оградить здание по периметру, чтобы исключить нахождение людей в опасной зоне. Затем, нужно удалить сосульки и лед с кровли.

Обязанность по уборке снега на придомовой территории, очистка кровли от снега, удаление сосулек с крыш многоквартирных домов возложена на управляющие организации.

Теги новости: лёд, наледь, сосульки
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