Госжилинспекция проверила липецкие дворы на предмет уборки снега сосулек с крыш домов

11 управляющим компаниям выданы предписания на устранения различных нарушений.

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, на днях были проведены проверки надлежащего содержания придомовой территории , а именно - очистка придомовой территории от снега, удаление сосулек и наледи с крыш многоквартирных домов в г. Липецке.

Проверки проведены в отношении 39 управляющих организаций, обследовано 567 придомовых территорий. В ходе проведения проверок выявлено, что большая часть придомовых территорий содержится надлежащим образом. В отношении 11 управляющих организаций выданы предписания, которые находятся на контроле Госжилинспекции.

Госжилинспекция напоминает: лед на кровле — одно из самых опасных явлений, которое не редко становится причиной несчастных случаев. Интенсивное таяние снега и льда на крыше и резкие заморозки приводят к образованию огромных сосулек, которые при падении могут нанести серьезный вред здоровью. Первое, что нужно предпринять при возникновении такой опасности, оградить здание по периметру, чтобы исключить нахождение людей в опасной зоне. Затем, нужно удалить сосульки и лед с кровли.

Обязанность по уборке снега на придомовой территории, очистка кровли от снега, удаление сосулек с крыш многоквартирных домов возложена на управляющие организации.