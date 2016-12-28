На новогодней дискотеке зажигали... пенсионеры

Фото: szn.lipetsk.ru

С яркой праздничной программой «Новогодняя карусель» выступил перед пожилыми людьми ансамбль «Серебряные годы» в Доме ветеранов центра социальной защиты населения по городу Липецку.

Между концертными номерами коллектив Дома ветеранов подвел итоги работы за 2016 год c демонстрацией слайдов на большом экране.

Одним из значимых событий уходящего года стала состоявшаяся вчера премьера мюзикла «Вечера на хуторе…» в исполнении ансамбля «Сударушка». Премьерный показ мюзикла вылился в большое веселье: ветераны с удовольствием танцевали, пели новогодние песни, разыгрывали костюмированные шуточные сценки.

Оба новогодних мероприятия были продолжены дискотекой с играми, загадками, конкурсами на лучшего чтеца, певца и танцора. Победители получили призы от Деда Мороза, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.