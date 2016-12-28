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НовостиОбщество

На новогодней дискотеке зажигали... пенсионеры

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28 декабря 2016 г., 21:24
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На новогодней дискотеке зажигали... пенсионеры
Фото: szn.lipetsk.ru

С яркой праздничной программой «Новогодняя карусель» выступил перед пожилыми людьми ансамбль «Серебряные годы» в Доме ветеранов центра социальной защиты населения по городу Липецку.

Между концертными номерами коллектив Дома ветеранов  подвел  итоги работы за 2016 год c демонстрацией слайдов на большом экране.

Одним из значимых событий уходящего года стала состоявшаяся вчера премьера мюзикла «Вечера на хуторе…» в исполнении ансамбля «Сударушка». Премьерный показ мюзикла вылился в большое веселье:  ветераны с удовольствием танцевали,  пели новогодние песни, разыгрывали костюмированные шуточные сценки.

Оба новогодних мероприятия были продолжены  дискотекой с играми, загадками, конкурсами на  лучшего чтеца, певца и танцора.  Победители получили призы от Деда Мороза, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

Теги новости: дискотека
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Ваши комментарии
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Дед Иван
28 декабря 2016 г., 22:24
Вессяло было бабка Авдотья совсем из ума выжила на сядьмом десятке одела мини юбку а под ентой юбкой трусы одна полоска всяго стринги называються у меня то и то лет уже 20 как не стоит а тут как вскочить чють штаны не порвал ну я то молодость то вспомнил а молодой лихой я был проводил Авдотью до кустов то и влупидолил ей как молодой
клоун
28 декабря 2016 г., 22:12
То-же что и вы будете через три дня
цирк
28 декабря 2016 г., 21:59
что отмечали эти дибилы, после дня траура.
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