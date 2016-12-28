Липецкая вечЁрка: 28 декабря

Зависть к зарплате, штраф за патриотизм и граммы колбасы.Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 28 ноября.
Чаще всего липчане сегодня интересовались списком домов,где отключат свет и воду. Советуем и вам проверить свой адрес!
Особую популярность снискала тема заработной платы врачей Липецкой области. Как оказалось, их доходу еще можно позавидовать.
Активное обсуждение развернулось по поводу сообщения о штрафе для беременной липчанки. Девушка проявила патриотизм и ответила за это рублем.
Не менее оживленно было и в вопросе обслуживания в магазинах. Требуйте довеса колбасы!
Больше всего липчанам сегодня понравилась новость об … убийстве. Душегуб-неудачник оказался не в состоянии покинуть место преступления.