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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 28 декабря

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0
28 декабря 2016 г., 18:44
196
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Липецкая вечЁрка: 28 декабря

Зависть к зарплате, штраф за патриотизм и граммы колбасы.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 28 ноября.

Чаще всего липчане сегодня интересовались списком домов,где отключат свет и воду. Советуем и вам проверить свой адрес!

Особую популярность снискала тема заработной платы врачей Липецкой области. Как оказалось, их доходу еще можно позавидовать.

Активное обсуждение развернулось по поводу сообщения о штрафе для беременной липчанки. Девушка проявила патриотизм и ответила за это рублем.

Не менее оживленно было и в вопросе обслуживания в магазинах. Требуйте довеса колбасы!

Больше всего липчанам сегодня понравилась новость об … убийстве. Душегуб-неудачник оказался не в состоянии покинуть место преступления.
Теги новости: Обзор, события
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