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НовостиПроисшествия

В Липецке пропала 68-летняя женщина

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28 декабря 2016 г., 18:41
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В Липецке пропала 68-летняя женщина

17 декабря 2016 года в 09:00 ушла из дома по улице Липовской в Липецке 68-летняя Таисия Старостенко. До настоящее времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, лицо худощавое, глаза карие, волосы короткие (стрижка «шапочка»), черные, в верхней части мелированные.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, пропавшая женщина была одета в темно-синие спортивные штаны, сапоги «дутыши» (сбоку эмблема со стразами), куртку ярко красную, средней длины, с капюшоном. Была без шапки.

Всех, кто видел или имеет информацию о местонахождении Таисии Федоровны Старостенко, просят позвонить по телефонам: 02 – полиция, 8(4742) 39-98-27 – СУ СК РФ по Липецкой области.
Теги новости: пропавшие без вести
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ЛИПЧАНИН
28 декабря 2016 г., 18:54
опять она ?
Все комментарии (1)
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