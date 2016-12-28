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НовостиОбщество

Для детей-инвалидов соцработники устраивают новогодние утренники на дому

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28 декабря 2016 г., 17:39
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Для детей-инвалидов соцработники устраивают новогодние утренники на дому
Фото: szn.lipetsk.ru

В последние дни перед Новым годом сотрудники территориальных центров социальной защиты населения не только поздравляют на дому своих взрослых подопечных, но и организуют праздничные представления у ёлки для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Театрализованную танцевально-игровую новогоднюю программу провели сотрудники центра соцзащиты по Тербунскому району совместно с работниками средней школы с углубленным изучением отдельных предметов села Тербуны.  Дети пели песни, водили хороводы и танцевали  вокруг красавицы-ёлки,  участвовали в конкурсах и получали призы от Деда Мороза и Снегурочки. Отдельные подарки ребята получили от центра соцзащиты.

Сладкие подарки от территориального центра соцзащиты населения и новогоднее представление «Весёлые приключения смурфиков» от Детского юношеского центра создали праздничное настроение детям с ограниченными возможностями здоровья Лебедянского района. Ребята пели, танцевали, водили хороводы со Снегурочкой, участвовали в конкурсах с символом года - Петухом и рассказывали стихи Деду Морозу. Всех присутствующих, детей и родителей с наступающим праздником поздравили заместитель главы Лебедянского района  Валерий Иншаков  и директор территориального центра соцзащиты Наталья Мицук.

В Центре творчества Усманского района прошло новогоднее театрализованное представление «В гостях у сказки» для детей-инвалидов, детей из многодетных семей попавших в трудную жизненную ситуацию, которые состоят на профилактическом учете и контроле в территориальном центре социальной защиты населения.  Все дети читали стихи, пели песни, водили хороводы, участвовали в различных конкурсах. После окончания мероприятия специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям пригласили ребят на чаепитие со сладкими угощеньями.

Стать участниками сказочного приключения и помочь Деду Морозу и Снегурочке справиться с кознями Бабы Яги и Кощея Бессмертного смогли юные подопечные соцзащиты Задонского района. Праздник прошел на базе центра культуры «Элегия».

В Доме детского творчества Лев-Толстовского района в рамках клуба «Волшебный мир» состоялся новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие подготовили и провели работники ДДТ и специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье и детям территориального центра соцзащиты, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

Теги новости: соцзащита, новый год
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