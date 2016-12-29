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НовостиОбщество

В Липецкой области реализованы краткосрочные планы по капитальному ремонту в 2016г.

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29 декабря 2016 г., 08:00
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В Липецкой области реализованы краткосрочные планы по капитальному ремонту в 2016г.

В 2016г. Фонд капитального ремонта реализовал сразу два краткосрочных плана - 2015-2016 годов и 2016 года.

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В рамках краткосрочных планов региональным оператором были запланированы работы по строительно-монтажным работам в 309 многоквартирных домах, в том числе в 11 многоквартирных домах, на специальном счете.

По состоянию на 29 декабря 2016г, работы полностью завершены в 281 многоквартирном доме (в том числе в 11 МКД, собственники которых формируют фонд капремонта на специальных счетах), в 3 МКД подрядная организация устраняет замечания по факту выполненных работ, 22 многоквартирных дома перенесены в краткосрочный план 2017-2019 годов, 3 многоквартирных дома исключены на основании заключения об аварийности.

Кроме того, в 2016г., Фондом капитального ремонта произведена замена лифтового оборудования в количестве 57 единиц.

На 2017 г. утвержден краткосрочный план, в который включены 230 многоквартирных дома, в том числе замена 55 единиц лифтового оборудования - в 16 многоквартирных домах г. Липецка (46 лифтов) и в 3 многоквартирных домах г. Ельца (9 лифтов).

В Липецкой области выполнены работы по капитальному ремонту и в преддверии Нового года, в Фонд капитального ремонта поступают благодарственные письма от собственников помещений многоквартирных домов.

Жильцы выражают слова благодарности за качественно выполненные работы по капитальному ремонту и ответственное отношение Фонда капитального ремонта и подрядных организаций к выполнению задач.

Фонд капитального ремонта благодарит собственников за доверие и консолидированную позицию, совместно с Фондом и подрядными организациями, в части подготовки и выполнения работ по капитальному ремонту.

Фонду капитального ремонта приятно осознавать, что собственники начинают понимать, что о состоянии своего жилья, в том числе общедомового имущества, нужно заботиться. К тому же качественно и своевременно выполненный капитальный ремонт улучшает энергоэффективность дома, что позволяет экономить на оплате услуг ЖКХ, повышает привлекательность и стоимость жилья.

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