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НовостиОбщество

Липецкий краеведческий музей принимал подарки

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1
28 декабря 2016 г., 16:14
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Липецкий краеведческий музей принимал подарки

Сегодня в музее состоялся "День дарителя"

28 декабря в Липецком областном краеведческом музее состоялось мероприятие, ставшее традиционным.

"Музеи издавна существовали на средства меценатов, на пожертвования. Липецкий музей не исключение. Основанный в 1909 году, он был открыт благодаря пожертвованиям горожан. Только за 1909 год около 200 жителей Липецка и уезда  принесли в музей свои дары.

Каждый год музей пополняет свои фонды за счёт собирательской работы сотрудников, передач предметов музейного значения из организаций, а также за счёт пожертвований от частных лиц. Этот год был особенно богат на пожертвования, более 30 человек передали в музей свои дары.

Так, внучка известного советского писателя, Н. А. Задонского, нашего земляка, автора многих исторических романов, в том числе «Жизнь Муравьёва» (о прославленном генерале Н.Н.Муравьёве-Карском), Елена Яковлевна Задонская передала в дар фотографии и личные вещи (посуду, мебель) своего знаменитого деда, что даёт возможность создать в музее мемориальный уголок писателя.

В период подготовки празднования 150-летнего юбилея Святого преподобного Силуана Афонского на его родине в селе Шовском Лебедянского района липецким краеведом Клоковым А.Ю. были найдены серебряный оклад Казанской иконы Божией Матери и позолоченная накладка на Евангелие, которые он передал в дар музею. Предметы уже экспонировались в Шовском, в будущем году они найдут своё место в стационарной экспозиции музея «Русь Святая».

Музейная коллекция пополнилась в прошедшем году комплексами материалов по истории советской школы, в том числе материалами учительницы  Лев-Толстовской школы Балыковой Т.Ф, отдавшей педагогическому труду 46 лет своей жизни. Её племянница Ильина А. Г. передала в дар музею не только фотографии и документы, но и её награды, в том числе Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Большую коллекцию вещественных материалов, связанных с оборудованием советской школы 1960-80-х годов, передал в дар музею липецкий краевед Корольков М.И.

После проведения в музее выставки «Учитель – ученики» художник-педагог Канищев В.М., 20 лет своей жизни отдавший работе с незрячими и слабовидящими детьми, создавши художественную студию «Вдохновение», передал в дар музею свои картины и работы своих учеников.

Стараниями генерал-майора налоговой полиции Лобынцева М.П. был собран и передан в дар музею комплекс материалов, связанных с деятельностью налоговой полиции. Пополнились в этом году за счёт даров фонд индивидуальных археологических находок, коллекция этнографических материалов", сообщили в музее.

Теги новости: музей
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