В России найден новый вид ВИЧ

Он более опасен.В России появился более опасный ВИЧ. По данным ученых, он образовался из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Средней Азии. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов, пишет «Петербургский дневник».
Ученый предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН. Одной из ее задач должен стать мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека, эта работа необходима для эффективной профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России.
По словам Карамова, в России в отношении вируса сложилась уникальная ситуация: возник вирус из смешения ранее доминировавшего в России штамма и завезенного из Центральной Азии нового агента. В результате образовался новый вирус А63. И он гораздо опаснее "родителей".