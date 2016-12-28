Искать:
28
Среда, 28 декабря 2016 г.16:38
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

В России найден новый вид ВИЧ

Рекомендую
0
28 декабря 2016 г., 16:10
91
Изменить шрифт
В России найден новый вид ВИЧ

Он более опасен.

В России появился более опасный ВИЧ. По данным ученых, он образовался из смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента, занесенного из Средней Азии. Об этом сообщил заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов, пишет «Петербургский дневник».

Ученый предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН. Одной из ее задач должен стать мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека, эта работа необходима для эффективной профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России.

По словам Карамова, в России в отношении вируса сложилась уникальная ситуация: возник вирус из смешения ранее доминировавшего в России штамма и завезенного из Центральной Азии нового агента. В результате образовался новый вирус А63. И он гораздо опаснее "родителей". 
Теги новости: ВИЧ
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

В Липецкой области 11 детей инфицированы ВИЧ
В Липецкой области 11 детей инфицированы ВИЧ
04.10.2016 12:59:44
2
1822
В сентябре впервые в этом году отмечен рост заболеваемости ВИЧ
В сентябре впервые в этом году отмечен рост заболеваемости ВИЧ
10.10.2016 15:21:57
1875
Заболеваемость коклюшем выросла в 3 раза
Заболеваемость коклюшем выросла в 3 раза
20.10.2016 15:39:27
2821
Больным ВИЧ липчанам направили 6,3 млн рублей
Больным ВИЧ липчанам направили 6,3 млн рублей
02.11.2016 10:36:58
15
1432
Екатеринбург охвачен эпидемией ВИЧ
Екатеринбург охвачен эпидемией ВИЧ
02.11.2016 11:11:54
3
882
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро