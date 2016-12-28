Подросток признался в убийстве родного брата

Жертве преступления было всего 10 лет.Как сообщает РИА Новости, 17-летний подросток, задержанный по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата, признал свою вину. Юношу задержали в Москве. Ранее в квартире на Ломоносовском проспекте был обнаружен труп задушенного ребенка.
По предварительной информации Следственного комитета России, трагедия произошла 27 декабря. 17-летний юноша поссорился со своей матерью. В конфликт вмешался его младший брат, который попытался заступиться за женщину. Тогда старший задушил мальчика пакетом, после чего скрылся. Всего в семье было трое детей.
Следственным комитетом по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).