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НовостиОбщество

В Липецкой области меры соцподдержки оказываются по 133 наименованиям

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28 декабря 2016 г., 15:57
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В Липецкой области меры соцподдержки оказываются по 133 наименованиям

Из них 70 приняты на областном уровне, в их числе 34 – эксклюзивные

В органах социальной защиты населения Липецкой области предоставляются меры социальной поддержки по 133 наименованиям, из них 70 приняты на областном уровне, в их числе 34 – эксклюзивные, действующие только в нашем регионе. Законодательство в сфере социальной защиты населения постоянно совершенствуется, сообщает управление соцзащиты населения Липецкой области.

Только в 2016 году  органами соцзащиты были введены следующие виды соцподдержки: 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

Неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, с 2016 года могут получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Её размер для тех, кто старше 70 лет – 50 процентов, для тех, кто достиг 80 лет и более – 100 процентов.  На выплату компенсации в текущем году из областного бюджета выделено 1,4 млн. руб. По состоянию на 1 декабря 2016 данной мерой поддержки воспользовались 1781 гражданин.

Социальный контракт   

Действенной мерой государственной помощи, которая позволяет человеку справиться со сложной жизненной ситуацией, является социальный контракт - единовременное социальное пособие в размере 25 000 руб. Оно предоставляется на ведение личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.  В целях усиления адресности предоставления мер социальной поддержки и возможности получения субсидии на развитие собственного дела были приняты изменения в областной закон «О государственной социальной помощи». И с 1 января 2016 года малоимущим семьям с детьми и одиноко проживающим гражданам   предоставляется в рамках социального контракта единовременная денежная выплата на организацию сельскохозяйственного потребительского кооператива и на участие в уже созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативах. Заключено 182 контракта, в том числе 27 - на организацию кооперативов.

Компенсация за оплату занятий детей в платных спортивных секциях

Формирование здорового образа жизни как основы качества жизни населения – одно из главных направлений в работе областных властей. С 1 января 2016 года в Липецкой области малоимущие семьи получили право на компенсационную выплату за оплату занятий детей в платных спортивных секциях. Компенсационная выплата предоставляется ежеквартально в размере фактически произведенных затрат, из расчета не более 1300 рублей в месяц на каждого ребенка, получающего платные услуги по физической и (или) спортивной подготовке.

Поддержка семей с детьми

В целях стимулирования рождаемости первых детей и поддержки малоимущих молодых семей с 1 мая 2016 года малоимущим молодым семьям при рождении первого ребёнка оказывается новая адресная мера социальной поддержки - единовременная социальная выплата в размере 15 000 рублей в связи с рождением первого ребенка. Учитывая, что первый ребёнок появляется в современных семьях у родителей гораздо позже, чем прежде, повышен возрастной ценз для определения молодой семьи - с 30 до 35 лет. Выплату уже получили 387 человек. С 2017 г. размер выплаты увеличен с 15 тысяч до 20 тысяч рублей (решение принято 22 декабря 2016 г. на сессии областного совета депутатов). 

С 1 мая увеличен размер единовременной выплаты при рождении детей в семьях сирот - с 20 тысяч до 30 тысяч рублей.  Количество получателей составило 51 человек.

Ветераны труда Липецкой области

С 1 июля 2016 года на звание «Ветеран труда Липецкой области» могут претендовать граждане, родившиеся в период со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Для получения звания им необходимо иметь трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом претенденты должны проработать в Липецкой области не менее 20 лет.

В 2016 г. звание «Ветеран труда Липецкой области» присвоено 2473 гражданам, из них 2012 – «дети войны».

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации

Увеличен размер материальной помощи в случае имущественных потерь, причиненных пожаром, стихийными бедствиями, катастрофами и другими ситуациями чрезвычайного характера с 10 тысяч рублей до 20 тысяч. Расширен перечень случаев оказания материальной помощи в случае экстренного ремонта.   Теперь граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут претендовать на получение из бюджета до 8 тысяч рублей и на ремонт электропроводки, находящейся в аварийном состоянии.

Протезно-ортопедическая помощь

В целях усиления адресности в оказании протезно-ортопедической помощи расширен перечень протезно-ортопедических изделий, которыми бесплатно обеспечиваются граждане, имеющие медицинские показания. В перечень включены   ортопедические стельки, в которых чаще всего нуждаются дети для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также конкретизирован вид необходимой для предоставления ортопедической обуви - «сложная» или «малосложная».    

Выплата на проезд

В целях усиления материальной поддержки учащихся и студентов из малоимущих семей   увеличен на 20 процентов размер ежемесячной денежной выплаты на проезд в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения с 250 рублей до 300 рублей.


Теги новости: соцподдержка
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злой обыватель
28 декабря 2016 г., 16:31
Ваше имя, стопудово. Шамаиха крутит бабло совместно с правобережной прокуратурой. А ответы пишет такие, что у путина на очке встанут дыбом волосы.
Ваше имя
28 декабря 2016 г., 16:21
Всё только на бумаге...
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