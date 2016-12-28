Главным архитектором Липецка по итогам конкурса станет Татьяна Азова

Завершился стартовавший в ноябре конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры – главного архитектора города.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, право занять существующую вакансию между собой оспаривали три кандидата. Среди них начальник управления генплана профильного городского департамента Татьяна Азова, в настоящее время исполняющая обязанности главного архитектора города; ассистент кафедры архитектуры ЛГТУ Семен Стариков; начальник проектного отдела ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания» Лилия Калинина.Вчера после собеседования с кандидатами конкурсная комиссия под председательством первого заместителя главы администрации Липецка Евгения Губанова приняла решение. Победителем конкурса признана Татьяна Азова. По мнению членов комиссии она наиболее убедительно продемонстрировала свою компетентность, подтвержденную солидным опытом профессиональной работы в городе.Решение конкурсной комиссии станет основанием для назначения Татьяны Азовой заместителем председателя департамента градостроительства и архитектуры – главным архитектором города Липецка. В ближайшие дни соответствующее распоряжение будет подписано главой города Сергеем Ивановым.Татьяна Владимировна Азова родилась в 1963 году в городе Батуми. В 1986 году окончила Воронежский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура». С 1986 по 2001 годы работала архитектором в институте «Липецкгражданпроект». С 2001 года трудится в профильном ведомстве администрации города – ведущим специалистом, начальником отдела, а затем и управления генплана. Член Союза архитекторов России.