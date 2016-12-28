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НовостиВ России

Семьям жертв авиакатастрофы Ту-154 начали выплачивать компенсации

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28 декабря 2016 г., 15:54
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Семьям жертв авиакатастрофы Ту-154 начали выплачивать компенсации

Размер выплаты составит 5,8 млн рублей.

В среду, 28 декабря, министр обороны Сергей Шойгу выступил на заседании Общественного совета при военном ведомстве. По его словам, выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн руб. семьям погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем уже начались, передает РБК.

Ранее стало известно, что семьи москвичей, летевших на борту Ту-154, помимо федеральных выплат получат по миллиону рублей. Постановление приняли в правительстве столицы. Московские власти выделили городскому предприятию "Ритуал" по 110 тысяч рублей на похороны каждого погибшего в трагедии.

Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На его борту находилось 92 человека. Никто из них не выжил. Среди погибших были 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».
Теги новости: Ту-154
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