Семьям жертв авиакатастрофы Ту-154 начали выплачивать компенсации

Размер выплаты составит 5,8 млн рублей.В среду, 28 декабря, министр обороны Сергей Шойгу выступил на заседании Общественного совета при военном ведомстве. По его словам, выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн руб. семьям погибших при крушении самолета Ту-154 над Черным морем уже начались, передает РБК.
Ранее стало известно, что семьи москвичей, летевших на борту Ту-154, помимо федеральных выплат получат по миллиону рублей. Постановление приняли в правительстве столицы. Московские власти выделили городскому предприятию "Ритуал" по 110 тысяч рублей на похороны каждого погибшего в трагедии.
Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На его борту находилось 92 человека. Никто из них не выжил. Среди погибших были 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».