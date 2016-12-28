В России создают лекарство от рака

Министр рассказала подробности.Как сообщает РИА Новости, министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала "Россия 24" заявила, что в стране испытывают новый препарат от рака, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом". Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли».
Онкологические заболевания являются одними из самых распространенных среди смертельных болезней. Речь идет о возникновении опухолей — бесконтрольно делящихся клеток, способных к метастазированию в отдельные органы.
Напомним, в марте сообщалось, что группа российских ученых планирует в 2018 году начать клинические испытания первого российского нанопрепарата на основе магнетита для диагностики злокачественных опухолей методом МРТ.