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НовостиВ России

В России создают лекарство от рака

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28 декабря 2016 г., 15:36
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В России создают лекарство от рака

Министр рассказала подробности.

Как сообщает РИА Новости, министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала "Россия 24" заявила, что в стране испытывают новый препарат от рака, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом". Министр отметила, что в России «научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли».

Онкологические заболевания являются одними из самых распространенных среди смертельных болезней. Речь идет о возникновении опухолей — бесконтрольно делящихся клеток, способных к метастазированию в отдельные органы.

Напомним, в марте сообщалось, что группа российских ученых планирует в 2018 году начать клинические испытания первого российского нанопрепарата на основе магнетита для диагностики злокачественных опухолей методом МРТ.
Теги новости: Лекарство, рак
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