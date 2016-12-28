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НовостиВ России

Стали известны планы Путина на каникулы

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0
28 декабря 2016 г., 15:26
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Стали известны планы Путина на каникулы

Часть отдыха посвящена спорту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время каникул Владимир Путин традиционно будет получать оперативную информацию, совершать телефонные звонки и в свободное время заниматься спортом, пишет «Газета».

Что касается самой новогодней ночи, то это – частная жизнь президента, и по словам Пескова, в нее не нужно вмешиваться.

- Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду, - цитируют Пескова в прессе.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что на его новогоднем столе будут рыба, мясо и овощи российского производства.
Теги новости: Новый год, Путин
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