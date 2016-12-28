В Липецке изъято более 150 новогодних елок

Нарушителям грозит штраф от 1 до 3,5 тысяч рублей.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка администрации Липецка вышли в рейд по елочным базарам для пресечения несанкционированной торговли новогодними деревьями. Рейд проводился по Советскому округу, в ходе него изъято более 150 единиц хвойной продукции. Только на одной улице Космонавтов составлено 5 административных протоколов. Нарушителям грозит штраф от 1 до 3,5 тысяч рублей.Сотрудниками полиции осуществляются мероприятия по выявлению лиц, реализующих незаконно вырубленные сосны и ели. За этот вид нарушений граждане могут заплатить до 4 тысяч рублей, должностные лица – до 40 тысяч, юридические – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, по данным регионального управления лесного хозяйства, им придется возместить нанесенный ущерб в размере 2854 рубля за каждое срубленное дерево, сообщает пресс-служба администрации Липецка.В городе организовано 97 торговых точек с хвойной продукцией. Всего лесхозы области заготовили порядка 35 тысяч деревьев. Приобрести главный символ Нового года жители и гости города смогут до 31 декабря включительно.