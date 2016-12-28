На 2017 год запланированы конкурсы «Крылья Победы», «Юность читающая», «Театральная весна»

Уже обсуждают план основных мероприятий на 2017 год.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в Липецке состоялся выездной областной координационный Совет «Сфера культуры города Липецка» с участием делегации из районов Липецкой области: Грязинского, Данковского, Добринского, Долгоруковского, Добровского, Задонского, Краснинского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Становлянского, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского, Елецкого.Руководители сферы культуры, в том числе начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков, председатель департамента культуры администрации города Липецка Виктория Якимович, обсудили план основных мероприятий на 2017 год, среди которых – областной конкурс патриотической песни «Крылья Победы», областной конкурс «Юность читающая – 2017», областной конкурс самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна», областной конкурс русских народных инструментов «Струна поет о красоте» и другие.Делегация из районов Липецкой области познакомилась с работой муниципальных учреждений культуры. Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства организовал для гостей экскурсию и мастер-классы. Далее делегация осмотрела детскую художественную школу №2 и центральную городскую детскую библиотеку им. М.Пришвина, а также Липецкий Дом музыки, где для гостей города была подготовлена концертная программа с участием профессиональных творческих коллективов – симфонического, джазового, духового оркестров, камерного хора, ансамбля народной песни «Зень».Координационный совет ежемесячно проходит в разный районах Липецкой области. Его целью является обмен опытом, возможность познакомиться с работой специалистов из других территорий.