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НовостиОбщество

Липчанам расскажут о традициях метания копья

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28 декабря 2016 г., 13:54
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Липчанам расскажут о традициях метания копья

Музей приглашает на увлекательную встречу.

Лекция о метательном оружии Древней Руси состоится Музее живой истории Липецка. Как сообщает региональный центр событийного туризма, встреча с кандидатом исторических наук, преподавателем ЛГПУ Григорием Земцовым состоится в 13 часов 5 января.

Интересные лекции проходят в «Музее Живой истории» на улице Стаханова 39 в Липецке. Это помещение в филиале дома детского творчества «Октябрьский», где располагается липецкое подразделение «Копья» - клуб «Северный Берег». Доступ на мероприятия открыт для всех, кто интересуется историей и материальной культурой нашей Родины.

В программе ближайших месяцев есть теоретическая составляющая - обсуждение проблемных точек исторического прошлого нашей страны. Видное место займут беседы об аспектах военной истории средневековья. Практическая часть будет выражена в занятиях с носителями различных ремесленных традиций. Среди них ткачество, кожевенное, кузнечное дело, гончарное ремесло, резьба по дереву, изготовление традиционной деревянной, текстильной, глиняной, соломенной игрушки.
Теги новости: Лекция, музей, история
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