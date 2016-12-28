В Липецке открылась "горячая линия" по фанфурикам

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области организована горячая линия по вопросам продажи спиртосодержащей непищевой продукцией (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). Передать сообщения можно по телефонам Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23, Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области 8(4742) 25-09-07;74-06-08; 25-76-92, Многофункционального центра 8(4742) 25-76-92 и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в районах.