"Управляшку" наказали за нарушение антитабачного закона

За отсутствие в жилом доме знака о запрете курения управляющую компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при осуществлении административного расследования в отношении ООО ГУК «Левобережная» было обнаружено, что в помещениях многоквартирного дома в местах общего пользования отсутствует знак о запрете курения, что является нарушением Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».Постановлением руководителя юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч . 1 ст. 6.25 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 30 000 рублей.Не согласившись с указанным постановлением, ООО ГУК «Левобережная» подало жалобу с требованием отменить постановление, освободить юридическое лицо от административной ответственности. Решением Правобережного районного суда постановление оставлено без изменения, а жалоб а ООО ГУК «Левобережная» без удовлетворения.