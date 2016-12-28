Липчанам не довешивали колбасы

Предприниматель оштрафован на 10 000 рублей.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проведении внеплановой проверки по жалобе потребителя в одном из мсных магазинов было обнаружено, что в реализации находились колбасные изделия, предпродажно-расфасованные продавцом, с неверно указанным весом. На маркировочных ярлыках ( стикерах ) вес изделия был указан на 16-42 грамма больше фактического.За выявленное правонарушение индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по ч . 1 ст. 14.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10 000 рублей.