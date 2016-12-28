В Липецке отменили конкурс на самую оригинальную елку

Зато придумали совершенно новое соревнование.

Нижний парк в канун наступающего 2017 года решил не проводить конкурс на самую оригинальную елку в Липецке. Год назад первенство оригинальных деревьев собрало с десяток участников.Как сообщила GOROD48 художественный руководитель Нижнего парка Наталья Какоткина, от конкурса отказались из-за его неоригинальности. Выбор красивых ёлок уже не новшество в Липецке. В учреждении культуры подошли к решению проблемы оригинально и провели соревнование на самую затейливую снежинку. Лучшими работами украсили Терем Деда Мороза в Нижнем парке.Кстати, главный зимний чародей готов все каникулы развлекать гостей рекреационной зоны вместе со Снегурочкой. Утренники в «Сказке» и Нижнем парке будут проходить со 2 по 8 января и по суббота-воскресеньям, соответственно. Последний шанс рассказать о своих желаниях Деду Морозу предоставят гостям парка даже 31 декабря. Взрослых и детей ждут с 12 до 16 часов.