Сергей Иванов: «Во мне живет душа бригадира 40-60 годов»

Глава Липецка дал итоговое интервью GOROD48.

Год назад, 29 декабря, депутаты Липецкого городского Совета с подачи Олега Королева выбрали главой Липецка вице-губернатора Сергея Иванова. Новый мэр развернул невиданную со времен первого срока своего предшественника Михаила Гулевского деятельность. Открыл свои рабочие совещания для СМИ. Сменил за прошедший год все руководство администрации города. До начала отопительного сезона побеспокоился о восстановлении работоспособности общедомовых приборов учета. Заявил о возможной ликвидации троллейбусов. Уволил с позором нескольких руководителей коммунальных предприятий, передав материалы проверки их деятельности в правоохранительные органы. Развил бурную деятельность по благоустройству городских парков. Прославился борьбой с одуванчиками…

В интервью с главой Липецка мы коснулись некоторых из этих вопросов и задали другие, касающиеся взглядов Сергея Иванова на себя самого, на подчиненных, на город. Некоторые вопросы были несерьезными. На некоторые мы не получили исчерпывающих ответов. В общем, интервью без купюр.

- Сергей Вячеславович, первый вопрос: «Вы уже стали жителем Липецка?» Это вопрос не праздный, так как прописка - это то, что формально связывает мэра с городом, которым он руководит.

- Пока нет.

- В Липецке вы живете…

- В служебной квартире.

- А семья - в Тербунах?

- Пока да. И я, и жена подстраиваемся под обстоятельства.

- Горожане почти ничего не знают о вашей семье. Более того, помня о том, кто рекомендовал вас на должность главы Липецка, говорят, что вы приходитесь родственником губернатору.

- Нет, я не родственник главы областной администрации. У меня трое детей. Старший сын учится в 11 классе. Второму сыну 12 лет, дочери - пять с половиной. Жена работает в отделе социальной защиты населения администрации Тербунского района. Упреждая ваш следующий вопрос: не начальником, а рядовым сотрудником.

- Первое, что вы сделали, это избавились от заместителей предыдущего градоначальника Михаила Гулевского, от той «старой гвардии», которая делала «короля». За год вы расстались со всеми его заместителями и большинством председателей департаментов. С Анной Шамаевой, Николаем Новиковым, Владимиром Мигитой, Антоном Курочкиным... Кто-то, как председатель департамента Корвяков, занимал свой пост аж с 2002 года, кто-то, как вице-мэр Курочкин, проработал в администрации четыре года. Что побудило вас расстаться практически со всеми членами команды Гулевского?

- Обновление команды - естественный процесс. Специалисты, которые уходили, сами принимали решение. Повторюсь, процесс естественный и нормальный. Вы задаете этот вопрос лишь потому, что обновление команды произошло и в самом деле быстро.

- Новые вице-мэры за исключением Евгения Губанова - Андрей Шорстов, Дмитрий Аверов, только что назначенный Евгений Павлов - это люди вашего поколения…

- Это нормально. Более того, хотел бы, чтобы к нам приходило больше молодых людей, не зашоренных, как говорится, желающих работать на пользу города. Чтобы обладали, как я говорю, здоровым авантюризмом. Да-да, без этого нельзя. Знаете, двигатель прогресса - это часто авантюризм. Мы уже коснулись некоторых проблем. Так вот, у человека, который долго сидит на одном месте, складывается на все свой взгляд. Мол, это не получится, на это нет средств, это трудно… И вот на его место приходит иной человек, с иным взглядом. Он не знает об устоявшихся порядках. Но ему нужно себя проявить. Ему нужно себя зарекомендовать. Ему нужно приобрести авторитет. На этом фоне и появляются новые, нестандартные решения. Кадровое обновление – не самоцель, но оно необходимо.

Я беру в пример Москву. Все те позитивные процессы, что там сейчас происходят, происходят благодаря молодой команде мэра Собянина. И мы будем ориентироваться на молодых. Пусть они порой и ошибутся. На ошибках учатся. Но те, кто не ошибаются, и результат не обеспечивают.

- В январе вы приняли город с бюджетом в 7,7 миллиарда рублей. Ни о каком развитии муниципалитета при том бюджете не было и речи. Тех денег хватило бы на латание дорог и на социальные обязательства. Тогда, когда ушел Гулевский, откровенно говоря, не верилось, что вы, новый человек во главе города, без тех связей в Кабинете Министров, которые годами нарабатывал ваш предшественник, сможете затащить в Липецк средства из федерального бюджета. Но вот сейчас, год спустя, бюджет Липецка превысил 10 миллиардов. То есть в муниципальной казне прибавилось более 2,5 миллиардов рублей... Получается, у вас там, в столице, все срослось?

- Вы помните, год назад, в своем первом интервью СМИ, - и это был GOROD48, кстати, - я говорил о том, что буду выстраивать межбюджетные отношения - с региональной и федеральной властью? Я даю высочайшую оценку действиям главы нашего региона, Олега Петровича Королева, и высочайшую оценку действиям нашего правительства, главы государства за то, что сегодня все те инициативы, что есть, поддерживаются. И мы на том, что сегодня имеем, не собираемся останавливаться.

У нас - большие планы. Пока не все можно озвучивать. Но ваша аудитория уже знает, что в следующем году Липецк получит миллиард рублей из вышестоящих бюджетов на дорожное строительство и ремонты. Миллиард! Столько средств у города на благоустройство не было никогда.

Если Липецк попадет в федеральную программу по развитию туризма - а мы, со своей стороны, сделали для этого все, что могли - то город преобразится. У нас, на самом деле, есть, что показать и липчанам, и гостям города. Ставим задачу развивать как рекреационные зоны Зеленый остров на реке Воронеж, Силикатные озера, Каменный лог. Сегодня многие хотели бы видеть металлургическое производство - вот вам и промышленный туризм, площадкой которого является Новолипецкий комбинат!

Возьмите в пример парки города. В прошлом году на все парки было выделено 5 миллионов рублей, а в этом на их благоустройство с помощью областного бюджета мы выделили 62,5 миллиона. Большая часть средств пошла на Нижний парк. В бюджете следующего года на развитие парков предусмотрено выделение еще большей суммы: порядка 80 миллионов. Мы договорились с частным инвестором, что он за свой счет создаст в парке Металлургов, который мы почти довели до ума, парк миниатюр достопримечательностей региона.

Наши приоритеты: детские сады, школы, спортивные сооружения, дороги. Мы рады, что находим взаимопонимание с губернатором и правительством страны, чтобы решать наши проблемы в том числе и за счет субсидий, субвенций и дотаций. Пытаемся привлечь средства на созидание, а не на проедание. Если мы создадим условия, то ими будут пользоваться все: мы, наши дети и наши внуки.

- На ноябрьской сессии городского Совета на вас ополчился старейший депутат, вице-спикер Федор Жигаров. Он назвал вас, 40-летнего человека, тем, кто ведет Липецк обратно в СССР. Мол, Иванов разогнал департамент территориального развития, создав взамен четыре райисполкома.

- Мы не ставим цели вернуться к изжившим свое вместе с эпохой райисполкомам. Нынешние территориальные управления похожи на райисполкомы лишь по территориальному принципу. Все остальное соответствует современным требованиям. У нас бюджет консолидированный, в районах нет своих налогооблагаемых баз, в районах нет своих депутатов. Мы просто хотим, чтобы территориальные управления оперативно решали вопросы благоустройства.

Я на депутатов никоим образом не обижаюсь. Главное, чтобы критика была конструктивной: критикуя - предлагай, предлагая - выполняй!

- Год назад вы заострили внимание на большом количестве управляющих компаний в Липецке. И совершенно логично сказали, что если жилфонд в их обслуживании небольшой, то и работы нет: нет уборки территории от снега, нет текущего ремонта общего имущества домов, нет своевременного вывоза мусора. Но можно ли командно-административным путем уменьшить количество управляющих компаний?

- Командно-административным - нет. Только через реализацию пожеланий самих жителей. Сегодня есть критерии оценки эффективности работы управляющих компаний. В Липецке есть компании, у которых расходы выше доходов. Это значит, что они облапошивают людей. Вопрос: можно ли с ними работать? Нужно жителей информировать, какие УК работают эффективно, а какие хитрят. И сами люди должны решить, как жить дальше. К сожалению, у муниципалитета в этом плане возможности невелики. Мы сами во многом заложники ситуации: управляющие организации нам не подотчетны.

Не всегда все то, что может пойти во благо общественности, быстро получается. Так, например, было в случае с привлечением частного бизнеса к благоустройству прилегающих территорий к их аптекам, кафе, ресторанам, магазинам, АЗС. В то же время в Липецке я познакомился с ответственными предпринимателями, которые с готовностью откликнулись на просьбу навести порядок рядом с местом работы. И к концу года таких предпринимателей стало больше.

- Идя на выборы, вы заявили о том, что в первую очередь проведете ревизию неэффективно работающего муниципального имущества. В частности, пообещали отыскать пустующие квартиры, чтобы передать их очередникам.

- Более 40 жилых помещений уже найдено. Все они переданы нуждающимся в жилье медикам, педагогам, работникам сферы культуры. Но это - начало процесса. Есть служебное жилье, которое используется не по назначению. Начата работа по выявлению таких квартир. Цель - предоставить жилье востребованным специалистам, в которых нуждается общество.

- Общественный транспорт. В начале своего срока вы заявили, что в Липецке может быть прекращена работа троллейбусов. Мол, они неэффективны. На них тратится много средств. Денег на приобретение новых троллейбусов нет, поэтому лучше приобретать автобусы…

- Один из уважаемых мною немногих политиков, кроме главы государства Владимира Владимировича Путина и губернатора области Олега Петровича Королева, - бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер. Этой «железной леди» в жесточайших условиях хватило силы и мужества для реализации непопулярных мер, которые дали экономике страны мощный толчок. И нынешняя Великобритания до сих пор благодарна этому уже ушедшему политику за то, что она сделала.

Возьмем для сравнения тяжелобольного человека. У медиков есть два варианта: либо провести высокотехнологичную операцию и поставить его, условно, через полгода на ноги, либо прописать ему таблетки, поддерживая его пожизненную инвалидность. Второй путь, кажется щадящим для пациента. Но в долгосрочной перспективе это - тупик. Первый путь требует разовой серьезной меры, операции и лечения, возможно, весьма болезненного, но в результате больной полностью выздоровеет.

Так и общественный транспорт. Я с абсолютным знанием ситуации заявляю: людям не важно, на чем ехать. Липчанам главное быстро добраться из пункта «А» в пункт «Б» по устраивающему их тарифу. А у нас пошли спекуляции на счет экологичности троллейбусов - два десятка машин экологию никоим образом не улучшают, - и на счет того, где будут работать 200 человек из троллейбусного парка. Месячный фонд их оплаты труда составляет пять миллионов рублей. Или по году - 60 миллионов. Общий убыток от троллейбусных перевозок составляет 130-140 миллионов. А это уже большие деньги для муниципалитета, сопоставимые с ценой строительства современного детского сада. При этом 120-150 человек из троллейбусного парка мы обязуемся трудоустроить.

Экономика говорит, что троллейбусов быть не должно. Но вопрос пока дискуссионный, так как Липецку нужен быстрый экологичный транспорт. И им может стать легкое надземное метро или скоростной трамвай.

- Сменим тему. Сергей Вячеславович, у главы администрации области есть страничка в соцсетях, в Твиттере. А у вас?

- Сомневаюсь в нужности этого для себя. Я пользуюсь Интернетом, электронной почтой, но не завожу личных аккаунтов. Для себя считаю это излишеством. В соцсетях есть и плюсы, и минусы. Для себя я вижу больше минусов. Если бы я верил в переселение душ, то сказал бы, что во мне живет душа бригадира, хозяйственника 40-60 годов.

- Какое у вас послевкусие от новой должности? Работа оказалось легче или сложнее, чем думалось тогда, в декабре прошлого года?

- Безусловно, что-то я тогда недооценивал. Но такого немного. Что-то переоценил. И такого немного. Недооценил, в частности, состояние липецкого ЖКХ. Оно оказалось хуже, чем думал. Особенно удручило меня реальное состояние сетей и коммуникаций, изношенных в некоторых районах города на 80-90 процентов. Думал изначально, что не все так плохо, и что я смогу в относительно, конечно, короткий срок в системном режиме исправить ситуацию.

- А своих подчиненных вы ловите на лжи? И если да, то сколько даете шансов на исправление?

- (длинная пауза) Я не злобный человек. Если вижу ложь, то в лицо, не стесняясь, об этом говорю. Но не так много случаев бывает, когда сталкиваюсь с откровенным враньем. И это хорошо.

- Как относитесь к шуткам в свой адрес? Летом одна газета опубликовала коллаж, надев на вас венок из одуванчиков, очевидно, подначивая вас на счет окашивания газонов…

- Если от этого шаржа кому-то стало весело, у кого-то поднялось настроение - это неплохо.

- Проработав год, вы нажили себе врагов и приобрели единомышленников. Как думаете сами: вы по-прежнему чужой среди своих?

- Не могу сказать. Но сейчас мне комфортно с теми, с кем работаю. Кто бы как себя не позиционировал, я готов к диалогу. Для меня не имеет большого значения политический окрас собеседника, пусть даже и оппонента. Я - конструктивный человек.

- Хватает ли времени на досуг?

- Год пролетел как один день. В отпуске не был ни дня (интервью с мэром мы записывали в начале декабря, после чего Сергей Иванов на десять дней брал отпуск. - Прим. И.Л.). Спина даже не загорела от того, что копался на огороде. Так получилось, что требуя от других исполнения Трудового кодекса, сам его нарушил (смеется). Мало общался с семьей, о чем сожалею. Всего раз десять сыграл в хоккей, хотя люблю этот спорт.

- Спасибо за интервью, Сергей Вячеславович!

Игорь Луговой