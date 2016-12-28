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НовостиОбщество

Нарушения трудового законодательства выявили в 51 из 57 проверенных предприятий

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28 декабря 2016 г., 12:28
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Нарушения трудового законодательства выявили в 51 из 57 проверенных предприятий

Руководители предприятий привлечены к ответственности.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, специалистами Управления совместно с инспекторами Государственной инспекции труда в Липецкой области продолжается работа по выявлению хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на потребительском рынке с привлечением лиц без регистрации трудовых договоров.

Так, за июнь-декабрь 2016 года в рамках контрольных мероприятий проверено 57 предприятий сферы потребительского рынка почти все районы области (за исключением Воловского и Краснинского районов).

В результате из 57 предприятий в 51 установлены нарушения трудового  законодательства. Руководители данных предприятий привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». К сведению, данная статья предусматривает наказание в виде штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Заработная плата для соискателей служит важным критерием при выборе рабочего места, а для работодателей является самой расходной частью бюджета предприятия. Помимо 13 % НДФЛ, удерживаемых с работника, со стороны работодателя идут значительные выплаты во внебюджетные фонды.

Практически каждый третий руководитель в стране применяет разные схемы «оптимизации», чтобы уменьшить налоговое бремя. Стремятся оптимизировать расходы и руководители предприятий сферы потребительского рынка. Поэтому Управление проводит целенаправленную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торговли.      

Теги новости: зарплата, потребрынок
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дед
28 декабря 2016 г., 12:45
Не ужели не понятно без развития граждан ского общества без профсоюзов все это рано или поздно будут те же грабли как и СССР революция развал
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