Липчан зовут на петушиный мастер-класс

Можно сделать подарок себе и близким.

Липецкая областная юношеская библиотека приглашает всех желающих на полезный мастер-класс. В книгохранилище научат делать символ наступающего 2017 года — Огненного Петуха.Участники мастер-класса в библиотеке изготовят петуха из гипса, раскрасят его и наклеят на магнит. В ходе занятия они познакомятся с технологией создания гипсовых изделий, проявят свою фантазию и творческую смекалку. Новогодняя поделка-петух станет не только замечательным подарком для друзей и близких, но и создаст праздничную, уютную атмосферу в доме, считают в учреждении культуры.Старт мастер-класса намечен на 16 часов в четверг, 29 декабря. Вход свободный.