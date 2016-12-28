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НовостиОбщество

Липчан зовут на петушиный мастер-класс

Рекомендую
0
28 декабря 2016 г., 12:24
2
268
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Липчан зовут на петушиный мастер-класс

Можно сделать подарок себе и близким.

Липецкая областная юношеская библиотека приглашает всех желающих на полезный мастер-класс. В книгохранилище научат делать символ наступающего 2017 года — Огненного Петуха.

Участники мастер-класса в библиотеке изготовят петуха из гипса, раскрасят его и наклеят на магнит. В ходе занятия они познакомятся с технологией создания гипсовых изделий, проявят свою фантазию и творческую смекалку. Новогодняя поделка-петух станет не только замечательным подарком для друзей и близких, но и создаст праздничную, уютную атмосферу в доме, считают в учреждении культуры.

Старт мастер-класса намечен на 16 часов в четверг, 29 декабря. Вход свободный.
Теги новости: Мастер-класс, новый год
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Ваши комментарии
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222
28 декабря 2016 г., 13:13
/// это зависит от петушиного опыта?
\\\
28 декабря 2016 г., 13:08
вазелин нужен?
Все комментарии (2)
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