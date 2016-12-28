Ученые: Комедия «Один дома» может быть опасной для окружающих

Кадры из известного фильма могут создать в голове зрителя ситуации, которые впоследствии приведут к травмамПсихологи проанализировали сюжет комедии "Один дома", который является одним из символов рождественских выходных вот уже 26 лет и пришли к выводу, что фильм является социально опасным. Исследователи считают, что он способен развивать в обществе склонность к деструктивному и даже девиантному поведению, - передает Росбалт.
По мнению экспертов, популярная новогодняя комедия не только демонстрирует героизм мальчика перед преступниками - в кинокартине есть немало кадров, повторив которые, ребенок может травмировать себя или окружающих. Как известно, в фильме подросток использует разные хитрости, чтобы остановить бандитов. Юный зритель, посмотрев фильм, может подумать, что все действия мальчика правильные и последовать его примеру.
Отмечается, что во всех частях франшизы шалости Кевина заканчиваются относительно благополучно, в то время как в реальной жизни повторение его "фокусов" способно нанести непоправимый вред.
Именно «Один дома» стал самым кассовым фильмом про Рождество за всю историю американского кинематографа. Об этом сообщили эксперты Forbes, опубликовавшие соответствующий рейтинг. Самая первая картина из серии «Один дома» вышла в 1990 году.