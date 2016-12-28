Завтра три десятка улиц Липецка останутся без воды

В связи с производством ремонтных работ 29 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:пер. 1-ый Театральный;
пер. 2-ой Театральный;
пер. Лесной;
пер. 2-ой Лесной;
ул. Ватутина;
пер. Садовый;
пер. 2-ой Садовый;
пер. Моторный;
пер. 2-ой Моторный;
пер. Литейный;
пер. Парковый;
ул. Зеленая;
пер. Спортивный;
пер. Сосновый;
пер. Стандартный;
ул. Краснодонская;
ул. Спортивная;
ул. Кошевого;
ул. Севастопольская;
ул. Матросова;
ул. Украинская;
ул. Партизанская;
ул. Панфилова;
ул. Докучаева;
ул. Социалистическая;
ул. Целинная;
ул. Цимлянская;
ул. Новоселов;
ул. Лобачевского;
ул. Ковалевской;
ул. Спартака;
ул. Ильича.
Подвоз воды: по заявкам жителей.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075