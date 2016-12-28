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НовостиОбщество

Завтра три десятка улиц Липецка останутся без воды

Рекомендую
0
28 декабря 2016 г., 12:11
4
1944
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Завтра три десятка улиц Липецка останутся без воды

В связи с производством ремонтных работ 29 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

пер. 1-ый Театральный;
пер. 2-ой Театральный;
пер. Лесной;
пер. 2-ой Лесной;
ул. Ватутина;
пер. Садовый;
пер. 2-ой Садовый;
пер. Моторный;
пер. 2-ой Моторный;
пер. Литейный;
пер. Парковый;
ул. Зеленая;
пер. Спортивный;
пер. Сосновый;
пер. Стандартный;
ул. Краснодонская;
ул. Спортивная;
ул. Кошевого;
ул. Севастопольская;
ул. Матросова;
ул. Украинская;
ул. Партизанская;
ул. Панфилова;
ул. Докучаева;
ул. Социалистическая;
ул. Целинная;
ул. Цимлянская;
ул. Новоселов;
ул. Лобачевского;
ул. Ковалевской;
ул. Спартака;
ул. Ильича.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075
Теги новости: водоснабжение
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Ваши комментарии
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не пат
28 декабря 2016 г., 13:33
ну это прям диверсии какие то мать вашу...
дедок
28 декабря 2016 г., 13:28
Вроде войны нет, а живём хуже чем в во время войны!!!
Ваше имя
28 декабря 2016 г., 12:59
вчера писали,что на проспекте победы 126 не будет воды и на подъезде тоже висит объявление с 9 до 20 не будет холодной воды,а воду на данный момент не отключили
Все комментарии (4)
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