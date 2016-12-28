Завтра три десятка улиц Липецка останутся без воды

В связи с производством ремонтных работ 29 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

пер. 1-ый Театральный;пер. 2-ой Театральный;пер. Лесной;пер. 2-ой Лесной;ул. Ватутина;пер. Садовый;пер. 2-ой Садовый;пер. Моторный;пер. 2-ой Моторный;пер. Литейный;пер. Парковый;ул. Зеленая;пер. Спортивный;пер. Сосновый;пер. Стандартный;ул. Краснодонская;ул. Спортивная;ул. Кошевого;ул. Севастопольская;ул. Матросова;ул. Украинская;ул. Партизанская;ул. Панфилова;ул. Докучаева;ул. Социалистическая;ул. Целинная;ул. Цимлянская;ул. Новоселов;ул. Лобачевского;ул. Ковалевской;ул. Спартака;ул. Ильича.Подвоз воды: по заявкам жителей.Приносим свои извинения за причиненные неудобства.Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075